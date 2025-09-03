ЕК официално предлага близо 2 трлн. евро бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г.

Европейската комисия (ЕК) е представила предложението си за многогодишната финансова рамка (МФР) на Европейския съюз (ЕС) за периода 2028-2034 г., съобщават от пресслужбата на Комисията.

Проектобюджетът на ЕК възлиза на почти 2 трлн. евро, или средно 1,26% от очаквания брутен национален доход на ЕС в този период, посочва се в съобщението.

“Тази рамка ще предостави на ЕС бюджет за дългосрочни инвестиции, който съответства на амбициите му да бъде независимо, проспериращо, сигурно и процъфтяващо общество и икономика през следващото десетилетие“, пише в съобщението на Комисията.

ЕК предлага да се преработи изцяло бюджетът на ЕС, така че да стане по-рационализиран, гъвкав и с по-голямо въздействие.

Гъвкавостта на бюджетната рамка ще позволява на Брюксел да действа и да реагира по-бързо при промяна на обстоятелствата или когато е необходимо да се разгледат нови приоритети на политиката, посочват от Комисията.

Въвеждат се и опростени, по-рационализирани и хармонизирани финансови програми на ЕС, така че гражданите и дружествата да могат лесно да намират и да имат достъп до възможности за финансиране.

Бюджетът, според ЕК, е съобразен с местните нужди, с национални и регионални планове за партньорство, основани на инвестиции и реформи, така че да въздейства там, където това е най-важно, и да осигури по-бърза и по-гъвкава подкрепа за по-икономическо, социално и териториално сближаване в целия Съюз.

Финансовата рамка, според ЕК, стимулира конкурентоспособността с цел гарантиране на веригите на доставки, разрастване на иновациите и водеща роля в световната надпревара за чисти и интелигентни технологии.

Предвижда се и балансиран пакет от нови собствени ресурси, който гарантира адекватни приходи приоритетите на ЕС, като същевременно се свежда до минимум натискът върху националните публични финанси.

Новият дългосрочен бюджет ще обедини фондовете на ЕС, изпълнявани от държавите членки и регионите в рамките на една съгласувана стратегия, в основата на която стои политиката на сближаване и селскостопанската политика. Тази стратегия ще се изпълнява чрез национални и регионални планове за партньорство, по-прости и по-адаптирани, за да се увеличи максимално въздействието на всяко евро.

Всяка държава членка ще има единен план, в който се интегрират всички съответни мерки за подпомагане, допълват от ЕК.

Предстои предложението да се обсъжда в рамките на Съвета на ЕС. Крайният срок за приемането на бюджетната рамка 2028-2034 г. е през 2027 г.