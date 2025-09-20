Morningstar DBRS понижи кредитния рейтинг на Франция

Кредитният рейтинг на Франция е понижен за втори път в рамките на седмица заради влошаването на перспективите пред публичните финанси и продължителната политическа криза.

Morningstar DBRS понижава рейтинга на Франция от AA (висок) на AA само шест месеца, след като определи негативна перспектива пред оценката за страната, съобщават от агенцията, цитирана от Bloomberg.

„Това отразява главно предизвикателствата, породени от нарастващата вътрешнополитическа фрагментация и влошаването на политическия консенсус през последните години“, посочват от рейтинговата компания. „Тази политическа среда и засилената правителствена нестабилност ограничават ефективността на фискалните политики“, добавя се в съобщението на Morningstar DBRS.

Преди седмица понижи рейтинга на Франция, припомня Bloomberg. Това се случи по-малко от две седмици след поредния крах на правителството след вот на недоверие заради политическия спор как да се овладее дефицита на страната.

Президентът Еманюел Макрон назначи Себастиан Льокорню за министър-председател на 9 септември със задачата да постигне споразумение за следващия бюджет, преди да сформира пълно правителство. https://www.investor.bg/a/516-politika/419009-ochakvano-makron-nominira-ministara-na-vaorazhenite-sili-na-frantsiya-za-premier Досега Льокорню не дава особени индикации как точно ще постигне компромис с опозиционните депутати, които настояват за по-високи данъци за богатите французи и по-бавно намаляване на дефицита.

Очаква се оценките и на други рейтингови агенции за икономиката на Франция да бъдат понижени. На 26 септември рейтинговата агенция Scope ще преразгледа кредитния рейтинг на страната, който в момента е AA- със стабилна перспектива. За 24 октомври е насрочен прегледът на Moody’s (Aa3 със стабилна перспектива), а за 28 ноември – на S&P (AA- с отрицателна перспектива).

Никое френско правителство не постигна твърд контрол над публичните финанси, откакто предсрочните избори на Макрон през юли 2024 г. доведоха до разделение в парламента на между непримирими фракции. Предшественикът на Байру, Мишел Барние, също беше принуден да подаде оставка през декември миналата година заради усилията си за намаляване на дефицита.

От DBRS коментират, че има „висок риск“ пред способността на Франция да постигне фискалните цели и корекцията. „Настоящата политическа фрагментация и липсата на политически консенсус възпрепятстват способността на правителството да предприеме решителни фискални действия“, казва се в съобщението на рейтинговата компания.

Политическите и фискални сътресения предизвикаха разпродажби на френски активи, което увеличи разходите по заемите на страната в сравнение с другите европейски икономики. Премията, която инвеститорите плащат по френските облигации, за да ги държат пред считаните за по-сигурни аналогични германски облигации, почти се е удвоила, откакто Макрон свика избори миналата година.

Ситуацията тежи и на икономиката, тъй като предприятията и домакинствата се колебаят относно инвестициите и разходите. Общото производство се увеличава повече от очакваното през първата половина на годината, но последните прогнози на централната банка на Франция и статистическата агенция сочат по-голяма мудност поради несигурността.

От DBRS предупреждават, че въпреки стабилната перспектива пред рейтинга, агенцията може допълнително да понижи оценката си, ако правителството не успее да се справи със структурните фискални дисбаланси в средносрочен план и ако съотношението на дълга продължи да нараства устойчиво спрямо икономическото производство.