Френската централна банка понижи икономическите си перспективи за следващите две години, предупреждавайки за рискове от несигурност в бюджета след поредния крах на правителството, съобщава Bloomberg.

Регулаторът коригира надолу прогнозите си за 2026 и 2027 г. с 0,1 процентен пункт в сравнение с юнските си оценки. Той се позова на „по-несигурния национален контекст“ и неблагоприятните глобални фактори, тъй като прогнозите потвърдиха, че френската икономика ще изостане от тази на еврозоната през следващите години.

„Рисковете около нашата прогноза са низходящи след 2025 г.“, заяви централната банка, добавяйки: „Несигурността относно фискалната политика през 2026 г. може да засили изчаквателното поведение на бизнеса и домакинствата“.

Ревизиите подчертават последиците от продължителната политическа нестабилност и разногласията относно фискалната политика, които свалиха втория министър-председател на Франция за по-малко от година миналата седмица.

Новият премиер, Себастиан Льокорню, се стреми да сглоби бюджет за 2026 г. чрез преговори с опозиционните партии. Но крайната десница и крайната левица призовават за избори в опит да се преодолее парламентарната безизходица.

Социалистите, които биха могли да бъдат ключови за задържането на Льокорню на поста, искат по-високи данъци върху бизнеса и по-ограничени действия за запълване на най-големият бюджетен дефицит за страна в еврозоната.

Ситуацията отново разпали опасенията сред инвеститорите относно Франция, което доведе до покачване на разходите по заеми в сравнение с регионалните конкуренти на страната. Париж претърпя нов удар в петък, след като Fitch Ratings понижи рейтинга на Франция от AA- до A+, позовавайки се на опасения относно бюджетните цели и намалената способност на правителството да реагира на сътресения.

Френската централна банка заяви, че няма да има възходящ тласък за икономиката от намаляването на дефицита.

„Очакваме удължаване на фискалната несигурност, като поведението на бизнеса и домакинствата по отношение на инвестициите ще остане колебливо“, заяви главният икономист Оливие Гарние.

Плановете на предишния премиер Франсоа Байру целяха рязко намаляване на бюджетния дефицит до 4,6% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2026 г. от очакваните 5,4% за тази година.

Управителят на централната банка Франсоа Вилроа дьо Гало заяви, че плановете на Байру могат да бъдат подобрени, за да се гарантира, че фискалната консолидация се счита за „справедлива“, и че има различни начини за намаляване на дефицита през следващата година. Той обаче заяви, че никоя администрация не трябва да се отказва от целта си да намали дефицита до 3% от БВП до 2029 г. и призова да не отслабват усилията през 2026 г.