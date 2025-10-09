Държавата предвижда още 300 млн. лева дълг

Българска народна банка (БНБ) ще проведе на 20 октомври аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години (1095 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент 2,75% с падеж 22 януари 2028 г., съобщи централната банка.

Министерство на финансите преотваря за шести път емисията държавни ценни книжа (ДЦК), като номиналната стойност на предложеното количество е 300 млн. лева.

Източник: БНБ

Това е 12-ият за тази година аукцион, след като финансовото ведомство възобнови емисионната си активност на вътрешния пазар след повече от едногодишно отсъствие.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 25 113 от 22 януари 2025 г.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени, поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Припомняме, че предвиденият таван за нов дълг в бюджета е 11,7 млрд. лв., като реално необходимата сума вероятно ще достигне 9,5 млрд. лв., при условие че дефицитът не се окаже по-голям от заложените 5,8 млрд. лв.

От началото на годината досега са пласирани 2,7 млрд. лева за вътрешен дълг на България.