S&P Global Ratings е поредната агенция, която понижи кредитния рейтинг на Франция

Рейтинговата агенция S&P Global Ratings понижи оценката си за дълга на Франция, нанасяйки пореден удар върху доверието в страната, тъй като отслабеното правителството на малцинството се затруднява да приеме законодателство за справяне с нарастващото дългово бреме, съобщава Bloomberg.

Агенцията понижи рейтинга на Франция от AA- на A+, заявявайки, че бюджетната несигурност на страната „остава висока“ въпреки представянето на проектобюджета за 2025 г.

Понижаването на рейтинга означава, че Франция е загубила своя AA- рейтинг при две от трите основни рейтингови агенции за малко повече от месец, което потенциално принуждава някои фондове с ултрастроги инвестиционни критерии да продават облигациите на страната.

Според S&P Франция, която има стабилна перспектива, вече е наравно с Испания и Португалия, с шест степени над рейтинга от неинвестиционен клас. Следващата планирана оценка на рейтинга на Франция е от Moody's на 24 октомври.

През последните седмици Франция претърпя поредица от понижения на кредитната си оценка, включително от Fitch и DBRS, тъй като дългогодишната политическа нестабилност рискува да се превърне в криза на публичните финанси.

През последната година Националното събрание отстрани двама министър-председатели заради бюджетните им планове, след като предсрочните избори разделиха парламента на непримирими малцинствени групи. Последният премиер, Себастиан Льокорню, успя да остане на поста, след като отстъпи пред исканията на опозиционните депутати за повече разходи и спиране на пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, която имаше за цел да укрепи публичните финанси.