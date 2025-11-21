Разходите за пенсии са нараснали с близо 12% за година към септември

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за първите девет месеца на годината е 20 млрд. лв., като в сравнение със същия период на 2024 г. разходите бележат увеличение с 2 млрд. лева. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Общата сума на приходите по бюджета към септември възлиза на 11 млрд. лева като приходите нарастват с 1,4 млрд. лева в сравнение със същия период за миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 17,7 млрд. лева. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 11,8% повече.

Броят на пенсионерите към края на деветмесечието е 2 059 658, което е увеличение с 12 172 души (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1011,91 лв. В сравнение със същия месец на 2024 г. той е по-висок с 83,03 лв. (8,9%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към септември 2025 г. са в размер на 2,1 млрд. лв. Отчетените разходи са със 136,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към септември 2025 г. е 9 млрд. лв.

Общо разходите на фонда са в размер на 2,1 млрд. лв. Извършените разходи са с 1,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на миналата година.