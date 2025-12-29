Путин слага край на изискването висшите държавни служители да публикуват доходите си

Руският президент Владимир Путин подписа закони, премахващи задължителните годишни декларации за доходи и имущество за руските длъжностни лица и съдии. Това намалява публичния надзор върху политическия елит на страната, като същевременно засилва контрола на Кремъл върху разследванията за корупция, съобщава Bloomberg.

Съгласно указ, публикуван на 28 декември, който изменя поредица от антикорупционни закони, длъжностните лица и съдиите ще бъдат задължени да декларират финансите си само при определени обстоятелства, например при смяна на длъжност в държавните структури.

Автоматизирана система, наречена „Посейдон“, ще съблюдава доходите, разходите и имуществото на длъжностните лица от 1 януари и ще следи за възможни корупционни рискове. Системата ще бъде координирана в Кремъл от президентската администрация и ще се управлява от Федералната служба за охрана, чиято основна роля е да осигурява сигурността на висшите длъжностни лица.

Предишната система, въведена от 2009 г. при тогавашния президент Дмитрий Медведев, изискваше от държавните представители, включително държавния глава, министрите от правителството и законодателите, да публикуват годишни декларации за доходите и имуществото си. Декларациите се приемаха до голяма степен на доверие и нямаше реален механизъм за проверка на точността на декларациите за доходи.

Руският държавен елит се сблъска с поредица от корупционни скандали през последните години след засилен натиск от службите за сигурност.

Самоубийството на министъра на транспорта Роман Старовойт на 7 юли, само часове след като беше уволнен от Путин, шокира държавната администрация. Кремъл не даде обяснение за отстраняването му, но руските медии съобщиха, че Старовойт е бил напът да се окаже замесен в дело за злоупотреба, свързано с разходите за отбрана в Курска област, където преди това е бил губернатор, след изненадващото нахлуване на украинските сили през август миналата година.

Няколко други висши държавни служители също бяха обвинени в корупция. През януари руски съд осъди бивш заместник-министър на отбраната на 13 години затвор по обвинения в злоупотреба.