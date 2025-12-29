IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Путин слага край на изискването висшите държавни служители да публикуват доходите си

Автоматизираната система „Посейдон“ ще съблюдава доходите, разходите и имуществото на длъжностните лица от 1 януари и ще следи за възможни корупционни рискове

11:49 | 29.12.25 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Getty Images
Снимка: Getty Images

Руският президент Владимир Путин подписа закони, премахващи задължителните годишни декларации за доходи и имущество за руските длъжностни лица и съдии. Това намалява публичния надзор върху политическия елит на страната, като същевременно засилва контрола на Кремъл върху разследванията за корупция, съобщава Bloomberg.

Съгласно указ, публикуван на 28 декември, който изменя поредица от антикорупционни закони, длъжностните лица и съдиите ще бъдат задължени да декларират финансите си само при определени обстоятелства, например при смяна на длъжност в държавните структури.

Автоматизирана система, наречена „Посейдон“, ще съблюдава доходите, разходите и имуществото на длъжностните лица от 1 януари и ще следи за възможни корупционни рискове. Системата ще бъде координирана в Кремъл от президентската администрация и ще се управлява от Федералната служба за охрана, чиято основна роля е да осигурява сигурността на висшите длъжностни лица.

Предишната система, въведена от 2009 г. при тогавашния президент Дмитрий Медведев, изискваше от държавните представители, включително държавния глава, министрите от правителството и законодателите, да публикуват годишни декларации за доходите и имуществото си. Декларациите се приемаха до голяма степен на доверие и нямаше реален механизъм за проверка на точността на декларациите за доходи.

Руският държавен елит се сблъска с поредица от корупционни скандали през последните години след засилен натиск от службите за сигурност.

Самоубийството на министъра на транспорта Роман Старовойт на 7 юли, само часове след като беше уволнен от Путин, шокира държавната администрация. Кремъл не даде обяснение за отстраняването му, но руските медии съобщиха, че Старовойт е бил напът да се окаже замесен в дело за злоупотреба, свързано с разходите за отбрана в Курска област, където преди това е бил губернатор, след изненадващото нахлуване на украинските сили през август миналата година.

Няколко други висши държавни служители също бяха обвинени в корупция. През януари руски съд осъди бивш заместник-министър на отбраната на 13 години затвор по обвинения в злоупотреба.

Последна актуализация: 11:49 | 29.12.25 г.
икономиката на русия владимир путин
Коментари

4
rate up comment 4 rate down comment 20
FireT
преди 1 час
Хипофизният ги върна поне век назад. Сега такава корупция ще се развихри, каквато и ние не сме виждали. Жалко, че тияОтрепки ни управляваха 45 години и ни наложиха корупционния си модел, от който още не можем да се изчистим.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 24
Naemate1
преди 3 часа
100 години няма да им стигнат да се оправят след джуджето ама първо да се оправят със самия него!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 13 rate down comment 27
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Хахаа, легализирана държавна корупция, ако слушкаш и изпълняваш - папкаш, ако не - в затвора и конфискация или скок от балкона :)) Купува си цялата властова структура жужето. Има само един проблем, дето не е сметнало, че скоро няма да ина с кякво да им плаща. :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 30 rate down comment 7
0pk
преди 3 часа
Няма тън-мън при другаря П. Хванат ли те, летиш от 18-тия етаж, ако преди това сам не си направиш сепуко. Не е като в свободния свет, къде още плащаме за ковид ваксините на Урсулка. :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
