Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия двугодишни ДЦК

В обращение влизат съкровищни облигации за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,33%

12:41 | 20.01.26 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия двугодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. с годишен лихвен купон от 2,25%.

На проведения аукцион на 19 януари финансовото ведомство започна тазгодишната си емисионна програма, като пласира успешно съкровищни облигации за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,33%, съобщи Министерството на финансите.

Общият размер на подадените поръчки достигна 336,7 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,24. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 25 базисни пункта.

В аукциона са участвали осем първични дилъри на ДЦК, посочи на сайта си Българската народна банка.

От централната банка посочиха, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията.

Последна актуализация: 12:48 | 20.01.26 г.
