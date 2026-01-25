Задава се частично спиране на администрацията в САЩ заради нова стрелба в Минеаполис

Конгресът на САЩ може частично да спре работата на правителството през следващата седмица, след като демократите в Сената обещаха да се противопоставят на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност. Причината е убийството на 37-годишен жител на Минеаполис от федерални агенти в събота, пише Politico.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър заяви, че демократите няма да подкрепят придвижването на пакета от шест законопроекта за разходи, насрочен за разглеждане следващата седмица.

Републиканците се нуждаят от подкрепата на демократите, за да получат необходимите 60 гласа за гласуването на законопроектите.

„Демократите в Сената няма да предоставят гласовете, за да продължат със законопроекта за бюджетни кредити, ако законопроектът за финансиране на Министерството на вътрешната сигурност бъде включен“, коментира Шумър. Той добавя, че лично ще гласува „против“.

Конгресът вече одобри целогодишното финансиране за някои агенции, сред които министерствата на земеделието, търговията, вътрешните работи и правосъдието, но не и за някои от най-големите и ключови институции. Сред тях е и Пентагонът.

Временното финансиране за тези министерства, представляващо повече от 75% от федералните дискреционни разходи, изтича в полунощ в петък.

Демократите в Сената ще проведат конферентен разговор в неделя вечерта, според техен помощник, говорил при условие на анонимност. Те ще обсъдят следващите стъпки, когато Сенатът заработи отново. Прекъсването е заради снежните бури, засегнали голяма част от страната.

Когато новината за стрелбата в Минеаполис се разпространи, няколко сенатори от Демократическата партия, които преди това бяха гласували за ускоряване на мерките за правителствено финансиране, обещаха този път да се противопоставят. Финансирането на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) и граничните служби, които участват в Служба за имиграция и митнически контрол на САЩ пакета законопроекти.

„Гласувам против всякакво финансиране за Министерството на вътрешната сигурност, докато и освен ако не бъдат въведени повече контролни мерки, за да носи ICE отговорност“, коментира сенатор Брайън Шац (демократ от Хавай) в изявление. „Тези повтарящи се инциденти на насилие в цялата страна са незаконни, ненужно ескалиращи и заличават безопасността за всички“, добавя той.

Шац беше един от демократите, които подкрепиха законопроектите, за да се придвижат по-бързо по процедурата за гласуване.

Сенаторите Катрин Кортез Масто (демократ от Невада) и Джаки Розън (демократ от Невада), които също гласуваха за прекратяване на 43-дневното блокиране на работата на правителствените агенции през ноември, също декларират, че ще се противопоставят на пакета законови текстове.

„Нося отговорността да държа администрацията на Тръмп отговорна, когато видя злоупотреби с власт, каквито виждаме от ICE в момента“, пише Розън в платформата X. „Ето защо ще гласувам против всеки правителствен пакет за финансиране, който съдържа законопроекта, финансиращ тази агенция, докато не въведем предпазни мерки за ограничаване на тези злоупотреби с власт и не осигурим по-голяма отчетност и прозрачност“, допълва се в публикацията.

Законопроектът за финансиране на Министерството на вътрешната сигурност беше приет от Камарата на представителите в четвъртък с 220 срещу 207 гласа, като само седем демократи гласуваха за него. Републиканските лидери в Камарата на представителите го обединиха с пет други законопроекта за финансиране министерствата на отбраната, здравеопазването и социалните услуги и Държавния департамент, за да бъдат изпратени в Сената под формата на един пакет.

Повече от половината от 47-членната група на демократите се зарекоха да се противопоставят на пакета от законопроекти, много от тях дори преди стрелбата в събота. Броят им нараства, тъй като демократите са под натиск от демократическата група в Камарата на представителите и колегите им от Сената, както и от външни гласове.

Абдул Ел-Сайед, кандидат на демократите, който се бори за място в Сената в Мичиган, заяви в интервю в събота, че не вижда начин който и да е демократ да оправдае гласуването си за финансиране на Министерството на вътрешната сигурност. „Колко още хора трябва да бъдат застреляни?“, попита той.

„Нека приемем останалите пет двупартийни законопроекта и да финансираме основни агенции, за да се преборим Министерство на вътрешната сигурност да започне да зачита конституционните права на американците и да изпълнява основната роля на федералните правоприлагащи органи – да охраняват безопасността“, коментира Кортес Масто в изявление.

Сенатор Джак Рийд обаче (демократ от Роуд Айлънд) казва, че ще се съгласи „незабавно да приеме“ останалите пет законопроекта, като същевременно осигури „краткосрочно финансиране за Министерство на вътрешната сигурност, така че Сенатът да може да обсъди и гласува пълноценно реформите на ICE, основани на здравия разум, които укрепват върховенството на закона“.

Да се извади законопроектът за Министерство на вътрешната сигурност от пакета преди крайния срок в петък би изисквало съгласието на всеки сенатор – нещо, с което републиканците няма да са съгласни. Отделно всякакви промени в законодателния пакет ще изискват връщането му в Камарата на представителите, която не работи заради снежните бури.

Републиканците смятат, че от демократите зависи да решат дали да гласуват против пакета за финансиране и да избегнат частично спиране на работата на правителствените агенции. В момента не се очаква лидерите на Републиканската партия да върнат Камарата на представителите преждевременно на работа, според трима източници на медията, пожелали да говорят при условие на анонимност.