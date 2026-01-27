Министерство на финансите пусна в обращение нова емисия петгодишни ДЦК

Министерство на финансите пусна в обращение нова емисия петгодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 28 януари 2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75%.

На проведения втори за тази година аукцион от Българската народна банка бяха пласирани успешно ДЦК за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 2,94%, посочиха от финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки достига 224,37 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 49 базисни пункта.

Източник: БНБ

В аукциона са участвали осем първични дилъри на ДЦК, съобщи централната банка.

Припомняме, че през миналата година на вътрешния пазар Министерството на финансите пласира книжа за 3,300 млрд. лева на 15 аукциона, на които се предлагаха три- и седемгодишни ДЦК. На първия за тази година аукцион на ДЦК на 19 януари бяха пуснати в продажба двугодишни съкровищни облигации за 150 млн. евро.

През миналата година проектът за Бюджет 2026 г. не беше гласуван и според удължителния бюджет максималният размер на новия дълг, който правителството може да поеме за тази година, е 10,5 млрд. евро, в които са включени вътрешен и външен дълг.

През октомври 2025 г. Министерството на финансите изготви проект на стратегия за управление на държавния дълг. В него е записано, че трябва да се постигнат целите, насочени към удовлетворяване на потребностите от дългово финансиране, при отчитане на влиянието и ограничителните условия на външната и вътрешната макроикономическа среда и потенциалните рискове.

Стратегията беше изготвена при отчитане на показателите за очакваното изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. и на база допусканията, при които са разработени законопроектът за държавния бюджет за 2026 г. и проектът на актуализираната Стратегия за бюджетна прозрачност за периода 2026-2028 г.

Това се случи преди приемането на България в еврозоната и преди да се гласува удължителен закон за бюджета за тази година. Предвиденото ново дългово финансиране е изчислено в левове. В периода от 2026 до 2028 г. се планира то да достигне 13,3 млрд. лв. за 2026 г., 12,4 млрд. лв. за 2027 г. и 10,9 млрд. лв. за 2028 г.

На последното си заседание за миналата година Министерският съвет в оставка обяви проект за аукциони за ДЦК за граждани. Ако бъде приета нормативната уредба, през тази година може да видим аукциони и за тях.