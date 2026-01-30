Ръстът на социалните разходи тласка до исторически връх бюджетния дефицит на Китай

Китайското правителство e натрупало рекорден бюджетен дефицит през миналата година, тъй като разходите за социални помощи са нараснали с най-бързите си темпове от 2017 г. насам, което бележи промяна във фискалните приоритети на Пекин по време на търговското напрежение със САЩ, съобщава Bloomberg.

Общите разходи са се увеличили с почти 4% спрямо предходната година, надвишавайки държавните приходи с 12,7 трлн. юана (1,8 трлн. долара), сочат изчисления на Bloomberg, базирани на данни, публикувани от Министерството на финансите. Комбинираните разходи, които обхващат области от образование и социално осигуряване до здравеопазване, са се увеличили с 9,5% спрямо предходната година.

Правителството на Китай е похарчило общо 40 трлн. юана миналата година по двата си основни бюджета, с около 5% по-малко от предвиденото.

Последният път, когато Китай похарчи повече от планираното, е през 2018 г. по време на първата търговска война, започната от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Фокусът на разходите се измести, тъй като китайските власти обещаха по-голяма подкрепа за вътрешното търсене, въвеждайки мерки като национални парични помощи за домакинствата.

Но въпреки че общите разходи растат с най-бързия си ръст от 2020 г. насам, увеличението не отива изцяло в подкрепа на икономическия растеж. Голяма част от парите бяха насочени към рефинансиране на извънбалансови заеми от местните власти.

Тъй като се очаква износът да остане устойчив през следващите месеци, Пекин може да увеличи разходите си само умерено тази година. Правителството се затруднява да генерира повече приходи, като същевременно продължава кампанията си за разсейване на опасенията относно дълга, натрупан от провинциите.

Разходите растат през първата половина на миналата година, тъй като властите побързаха да подкрепят вътрешното търсене в очакване на спад в износа поради митата на Тръмп.

Но разходите се забавиха по-късно, което доведе до охлаждане на инвестициите и потреблението, след като силните чуждестранни доставки до други пазари компенсираха спада при продажбите за САЩ.

Около 3,4 трлн. юана, набрани от емитирането на нови специални местни държавни облигации, бяха използвани за изплащане на т.нар. скрит дълг. Това е много повече от планираното в бюджета, което е довело до свиване на наличните финансови ресурси за инвестиции.

Приходите от данък върху доходите на физическите лица растат с 11,5% през 2025 г. спрямо 2024 г., което е най-бързото увеличение от 2021 г. насам.