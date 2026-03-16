Процесът по прехода към еврото у нас е приключил – 89% от левовете са изтеглени

Процесът по прехода към еврото у нас е приключил, остава само техническата му част – 89% от левовете са изтеглени и остават още около 3,4 млрд. лева в гражданите. Това обяви председателят на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, цитиран от БТА.

По думите му между 8 и 11% от левовете ще останат в хората, подобно на тенденциите в другите страни, приели еврото преди България. Иванов припомни, че Българската народна банка (БНБ) ще обменя безсрочно левове, а търговските банки и „Български пощи“ без такси до средата на годината.

От Българската народна банка съобщиха на сайта на банковия регулатор, че евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) към 13 март са на обща стойност над 8 млрд. евро, които осигуряват нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението. От централната банка напомнят, че от 1 февруари еврото е единствено законно платежно средство в България.

В периода 6-12 март в Министерството на вътрешните работи (МВР) са регистрирани шест нови случая на опити за прокарване на фалшиви евробанкноти. Образувани са две досъдебни производства и четири проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 21 банкноти, от които четири с номинал от 50 евро, 16 с номинал от 10 евро и една с номинал от 5 евро. От началото на годината до 12 март в МВР са регистрирани общо 177 опита за прокарване на неистински евробанкноти, включително реквизитни.

Що се отнася до проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП) дали са спазени условията за двойно обозначаване на цените, Иванов отчете, че досега са съставени 694 акта, издадени са 107 наказателни постановления и са сключени 194 споразумения. За целия период нарушения са установени при около 11% от проверките.

Относно цените на продуктите, които се публикуват на портала „Колко струва“, Иванов посочи, че са проверени данните за 5058 стоки, като при 495 е установено необосновано увеличение на цените, сред които на плодове, зеленчуци, лекарствени продукти, кроасани, чай, шампоани, пасти за зъби и други.

Владимир Иванов посочи, че данните за цените, които КЗП следи, не се установява тенденция към повишаване на цените извън типичните сезонни колебания, обективно обусловени от пазарната среда, производствените фактори, доставките и търговията със съответните стоки.

През миналата седмица в Комисията са постъпили 1052 жалби и сигнали, което е увеличение спрямо предходната седмица. Преобладават жалби и сигнали по въпроси, свързани с високи сметки за вода и електрическа енергия, като те са насочени по компетентност към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и към Министерството на енергетиката.