Coinbase влиза в състава на S&P 500 в нов успех за криптосектора

Най-голямата американска криптоборса Coinbase Global ще влезе в състава на широкия индекс S&P 500 – пореден ключов етап в развитието на индустрията на дигиталните активи.

Компанията ще замени Discover Financial Services преди търговията да започне на 19 май, съобщиха от S&P Dow Jones Indices, цитирани от Bloomberg. Акциите на Coinbase поскъпнаха с над 9% в следборсовата търговия, коригирайки се впоследствие до увеличение от над 3%.

Цената на акциите на Coinbase. Графика: Bloomberg LP

„Това е посрещането на криптоакциите в мейнстрийма“, коментира Дан Долев, старши анализатор на Mizuho.

Добавянето е факт, след като Capital One Financial получи одобрението на американските регулатори да купи Discover Financial Services в сделка, която ще създаде най-голямата компания за издаване на кредитни карти по кредитен обем.

„Това е силен сигнал, че дигиталните активи се движат твърдо към финансовия мейнстрийм“, коментира на свой ред Дейвид Шаслер, мениджър във VanEck. „Това отразява по-широката промяна в това как традиционните пазари започват да разпознават и интегрират криптоинфраструктурата“, допълва той.

След като стана първата водеща американска криптокомпания, която излезе на борсата преди почти четири години чрез директно листване, акциите на Coinbase поскъпнаха с 260% през последните две години. Това повиши оценката ѝ до приблизително 53 млрд. долара.

През първото тримесечие компанията отчете ръст на приходите от около 24% спрямо същия период на миналата година, въпреки че представянето бе с около 10% надолу спрямо предходното четвърто тримесечие. Нетната печалба се сви с 94% до 66 млн. долара, като голяма част от спада се дължи на промени в осчетоводяването на криптопритежанията на фирмата.

Coinbase също така обяви плановете си да придобие Deribit – най-голямата борса в света за биткойн и етер опции, за 2,9 млрд. долара, отбелязвайки едно от най-значителните придобивания в криптоиндустрията.

Фирмите трябва да имат пазарна капитализация от поне 20,5 млрд. долара и да отговарят на определени стандарти за рентабилност, ликвидност и фрий-флоут, за да могат да влязат в състава на S&P 500 според методологията от март.

Включването в измерителя може да помогне за имиджа на дадена компания и се превръща във все по-важен аспект с разрастването на пасивните инвестиционни фондове. в същото време излизането от бенчмарка може да натежи върху цените на акциите, тъй като индексните фондове продават, за да отговорят на промените в състава на S&P 500.

През мартенското ребалансиране DoorDash Inc., Williams-Sonoma Inc., TKO Group Holdings Inc. и Expand Energy Corp. бяха прибавени в състава на широкия измерител.