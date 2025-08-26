Потребителите на криптоборсите може да стигнат 1 млрд. души до две години

Криптоборсите се радват на подновен интерес през 2025 г., като през първата половина на годината инвеститорите на рисков капитал са налели над 12 млрд. долара на пазара – само с 15% по-малко от цялата минала година. Това, както и облекчените регулации и институционалното търсене помогнаха на криптоборсите да напреднат както по отношение на приходите, така и на броя потребители.

Според данни, представени от CryptoPresales.com, криптоборсите се очаква да достигнат прага от 922 млн. потребители през 2025 г., което ще е ръст от 36 млн. души за една година. Ако ръстът продължава със същия темп, то през 2027 г. може да минат равнището от 1 млрд. потребители общо.

През изминалите осем години криптопазарът преживя няколко тежки разпродажби, които често пъти бяха предизвиквани от регулаторни действия, крах на борси или по-широкообхватни макроикономически шокове. Но въпреки насрещните ветрове и предизвикателствата в сектора броят на хората, търгуващи на криптоборси, не е спрял да расте.

Според анкета на Statista в периода между 2020 г. и 2022 г. – който включва три от последните четири по-значителни криптокраха – броят на хората, търгуващи на криптоборсите е нараснал четири пъти от около 100 млн. души до приблизително 428 млн. души. Година по-късно стойността се е покачила до над половин милиард, но истинският скок е през 2024 г., когато над 300 млн. нови потребители са се регистрирали на криптоборсите.

И макар през 2025 г. да се очаква само част от този растеж, пазарът все още е напът да прибави 36 млн. нови трейдъри (ръст от 4,1% на годишна основа), като общият им брой ще стигне 922 млн. души.

Прогнозите на Statista за 2026 г. са за сходен темп с 4,3% и 40 млн. нови потребители, с което общият брой се очаква да достигне 962 млн. души. Ако тенденцията се запази, при среден темп на растеж от 4,25%, пазарът може да мине прага от 1 млрд. потребители до 2027 г., удвоявайки размера си само в рамките на пет години.

Този рекорден брой потребители също така се прогнозира да изпрати приходите на криптоборсите до абсолютни върхове. От Statista изчисляват, че криптоборсите ще приключат 2025 г. с приходи от 85,7 млрд. долара – с 6,2% повече на годишна база. Това е и оборване на предишна прогноза за спад от 20%.

Но 2026 г. се очаква да донесе още по-голям растеж, като приходите ще се увеличат с 11% до 95,1 млрд. долара, което пък ще е ръст от 10 млрд. долара за само две години. На базата на средния темп на растеж от последните две години (8,6%) пазарът на криптоборсите е напът да стигне индустрия за 100 млрд. долара през 2027 г.