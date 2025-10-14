Криптосривът от петък разкрива един сектор, пълен с капани

За няколко инфарктни часа в петък дигиталните активи – наричани от привържениците си бъдещето на финансите – разиграха най-стария рефлекс на Wall Street при пазарен стрес, но с автоматична скорост: бягство към изхода, пише Bloomberg в материал.

Поводът бе нещо познато, но неочаквано. Заплахата на Доналд Тръмп за мита от 100% върху китайски внос разтърси международните пазари, раздути от спекулативни активи. Но най-силен бе ударът в криптосектора. Индекс, проследяващ представянето на алткойните – по-малките монети освен биткойна и етера – спадна с до 40% само в рамките на минути.

И макар крахът да бе кратък и цените частично да се възстановиха оттогава, критиците посочват проблемите в основата на структурата на криптопазара, която го прави податлив на разпродажби. От хроничната липса на ликвидност през уикендите и прекомерния ливъридж до това как големите борси отчитат и извършват ликвидации – тези проблеми продължават да тежат върху сектора, който става все по-популярен, откакто Тръмп се върна на власт в Белия дом.

Общата пазарна капитализация на криптоактивите. Графика: Bloomberg LP

„По време на този крах дълбочината (на пазара, бел. ред) се изпари и двигателите на ликвидациите прегряха“, коментира Джъстин Данетан от консултантската фирма Arctic Digital. Автоматичните механизми за контрол на борсите „наляха масло в огъня“ и ситуацията се усещаше не толкова като пазар, а „по-скоро като хлопващ капан“.

На фона на разпалващите се взаимни обвинения пазарните наблюдатели се фиксираха върху най-голямата криптоборса Binance и бързорастящата платформа за децентрализирани финанси Hyperliquid. Залози с ливъридж за над 10 млрд. долара бяха ликвидирани на Hyperliquid и за още 2,4 млрд. долара на Binance, показаха данни на Coinglass.

Компанията изчислява, че общо позиции за 19 млрд. долара са били изтрити от различни платформи. Но размерът може да се окаже много по-голям, тъй като Binance отчита само по една ликвидация на секунда.

Технически проблем на платформата засили разпродажбите и борсата впоследствие съобщи, че е платила 283 млн. долара компенсации на засегнати потребители. Оттам посочиха, че това не е станало причина за пазарния срив.

От Binance и Hyperliquid не са отговорили непосредствено на запитване за коментар на Bloomberg.

За една индустрия, която е прекарала последните три години опитвайки се да възстанови доверието си след катастрофата с краха на криптоборсата FTX, миналият петък беше грозно напомняне за това колко крехки могат да бъдат ръстовете.

Натрупване на ливъридж

Според данните на Coinglass само в рамките на един-единствен час са изчезнали 7 млрд. долара. От Сингапур до Ню Йорк проехтя едно послание – когато криптоалгоритмите поемат контрола, няча човек, който да може да се намеси. Изтънялата и фрагментирана ликвидност през уикенда направи нещата още по-зле.

Ливъриджът тихо се трупа от месеци. Хедж фондове, трейдъри на дребно и маркет мейкъри преминаха от директното притежание на монети към използването на взети назаем пари за увеличаване на възвръщаемостта. На пръв поглед риск апетитът продължава, но в действителност много сделки са подкрепени от един и същ гаранционен пул, което прави системата уязвима. И когато гаранциите се пропукат, всичко, свързано с тях, тръгва надолу в синхрон.

На теория криптоборсите имат предпазни механизми. Всяка обикновено поддържа гаранционен фонд – пул от капитал, целящ да абсорбира евентуални загуби. В спокойни дни тези пулове тихо трупат пари, но когато има паника са единственото нещо между волатилността и банкрута.

В петък те се пречупиха. С ускоряването на ликвидациите загубите започнаха да изпреварват капацитета на фондовете да ги абсорбира. Това отключи и последната защитна линия на системата, а именно автоматичния деливъридж (процесът по намаляване на задлъжнялостта като бързо се разпродават активи, бел. ред.)

И макар геополитиката да бе причина за събитията, това което наистина задейства пазара, бе процесът по автоматичен деливъридж на Binance и други борси, коментира основателят на Re7 Capital Евгени Гокберг.

Без предпазна мрежа

Традиционните пазари имат автоматични прекъсвачи, клирингови къщи и възможност да си поемат дъх. При криптовалутите нещата не седят така. Щом ликвидациите започнат, алгоритмите продават при каквато и да е останала ликвидност. Принудителните продажби движат цените още по-надолу, предизвиквайки още повече принудителни продажби. В рамките на минути ликвидността може да изчезне напълно.

Времето на събитията от петък не е най-подходящото. Пазарният крах се случи точно когато криптосекторът се приближава все повече до пълно мейнстрийм признаване. Във Вашингтон кампанията за прокарване на законопроект за пазарната структура, продължаваща месеци наред, е най-категоричният сигнал за регулаторно уреждане.

За традиционните финанси случилото се напомни на други събития, но за разлика от тях на криптопазара събитията се развиват за минути, а не дни. Традиционните пазари имат буфери – брокери, забавяния на сетълментите, централни банки – докато криптовалутите разчитат само на инерцията.