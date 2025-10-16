Последните крипторазпродажби – доказателство, че пазарът действа по план?

Разпродажбите в криптосектора от миналия уикенд не са причина за паника. На това мнение е експертът по дигитални валути на Масачузетския технологичен институт Ниха Нарула. Според нея разпродажбите са доказателство, че пазарът действа така, както е проектиран – експериментално.

„Имаше голям крах, но проработи“, коментира Нарула, която е директор на групата Инициатива за дигитални валути към MIT Media Lab, в интервю за Bloomberg. „Не стана дума за спасяване на никого, не стана дума за обръщане на нещата“, допълни тя, като има предвид последната серия разпродажби на криптопазара.

Волатилността заради търговския конфликт между САЩ и Китай изтри 13% от стойността на биткойна – и дори още повече при алткойните, като Нерула побърза да отчете ефекта върху инвеститорите. „Хората загубиха на хартия“, имайки предвид 19-те млрд. долара ликвидирани залози с ливъридж в рамките на волатилността от последната седмица. Но ефектът върху различните страни на криптопазара бе особено забележим, коментира тя.

„Това, което е наистина впечатляващо, е наблюдаваното разграничение между това, което стана във веригата, и какво стана на централизираните борси“, посочи Нарула.

И макар разпродажбите да бяха кратки и цените оттогава частично да се възстановиха, критици посочиха основните проблеми на структурата на криптопазара, които я правят податлива на такива събития – липсата на ликвидност през уикендите, прекомерният ливъридж, как борсите обработват и отчитат ликвидациите.

Като цяло според Нарула поведението на криптопазара е възможност да се научи повече за него. според нея поведението на криптопазара е „изключително експериментално“, което представлява възможност.

„Криптосекторът все още е малко Дивия запад“, коментира тя, като допълни, че „все още се ориентираме в движение“.