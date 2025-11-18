Цената на биткойна е в режим на свободно падане, след като потъна под 90 хил. долара

Цената на биткойна се намира в режим на свободно падане и инвеститорите се готвят за още спад.

Най-голямата криптовалута по пазарна капитализация в света поевтиня под прага от 90 хил. долара във вторник, задълбочавайки разпродажбите, които изтриха цялата ѝ печалба за годината. На пазара на опции трейдърите заемат все по-мечи позиции, на базата на убеждението, че спадът далеч не е приключил, пише Bloomberg.

Към 9:45 ч. българско време токенът поевтинява с 6% за денонощието, макар за момента да успява да задържи цената на 90 375 долара. За денонощието най-ниската стойност бе 89 368 долара.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Биткойнът за първи път падна под този праг – стигайки в крайна сметка до дъно от 74 400 долара през април, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви първоначалните си планове за мита.

Поевтиняването на криптовалутата стана факт, когато инвеститорите вече бяха започнали да се притесняват от темпа на намаляване на лихвените проценти в САЩ и насочиха фокуса си към резултатите на известни компании, включително тези на Nvidia, която обявява своите тази седмица. Но спадът в цената на биткойна под внимателно наблюдаваното ниво от 90 хил. долара беше достатъчен, за да превърне широкомащабното поевтиняване по време на ранните часове на азиатската търговия в пълен крах.

„Продължителният спад при биткойна определено засили тревогата за риск на пазара, засилвайки усещането, че нещо по-дълбоко може да се променя под повърхността“, коментира Хебе Чен, анализатор във Vantage Markets в Мелбърн, цитиран от Bloomberg.

Някои пазарни наблюдатели повдигнаха въпроса, че е възможно разпродажбата на криптовалути да предизвика принудителни продажби от страна на дребните инвеститори, които може да се наложи да се откажат от други активи, за да посрещнат изискванията за допълнително обезпечение. Това би могло да предаде ефекта на разпродажбата на криптовалути към други пазари, тъй като по-големите спадове в цените подхранват изискванията за допълнително обезпечение в нарастващ диапазон от класове активи.

Разпродажбата на различните пазари може да се подсилва сама дори без усилващия се ефект на ливъриджа. Цените на криптовалутите отбелязаха бум заедно с тези на акциите през годината, след като инвеститорите се отърсиха от страховете си за международна търговска война и започнаха да залагат на иновации, за да подхранят междупазарното рали. Тези надежди сега изглежда избледняват.

„Инерцията е самоподхранваща се машина“, коментира Анна Ву, стратег във Van Eck. „Отслабващите настроения в САЩ, водени от продажбата на позиции на Nvidia преди резултатите и макроданните, се разпространиха и на азиатските пазари. Ако използваме биткойна като индикатор за пазарни настроения, това сочи към страх на ниво мечи пазар“, допълва тя.