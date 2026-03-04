Биткойнът се възстановява до над 71 хил. долара след разпродажбите заради Иран

Цените на криптовалутите се възстановяват в сряда след разпродажбите заради ескалиращия конфликт в Близкия изток, отърсвайки се от проблемите и при другите класове активи, съобщава Bloomberg.

Биткойнът поскъпва с близо 7% минути за денонощието преди 13 ч. българско време до цена от 71 362 долара.

Етерът прибавя към цената си 5,8% до 2074 долара, докато соланата – над 7% до 90,27 долара. Рипълът поскъпва с 4,4%, а доуджкойнът с 3,7%.

Цената на биткойна през последното денонощие. Графика: CoinGecko

Най-старата криптовалута в света преживя няколко трудни дни, откакто американските и израелските сили нападнаха Иран в събота, като за момент цената ѝ падна до 63 038 долара в същия ден. Оттогава инвеститорите до голяма степен се насочиха към дигитални активи, като спот биткойн борсово търгуваните фондове в САЩ натрупаха над 680 млн. долара входящи капиталови потоци в понеделник и вторник, според данни, събрани от Bloomberg.

„Това е победа за криптовалутите предвид впечатляващите разпродажби, които тези финансови пазари и златото преживяха предния ден“, коментира Алекс Купцикевич, главен пазарен анализатор в FxPro. „Може би някои търговци гледат на криптовалутите като на сигурно убежище“, допълва той.

Южнокорейският индекс Kospi се срина в сряда, отбелязвайки най-лошия си еднодневен спад на фона на по-широките понижения на азиатските пазари. В същото време фючърсите върху американските индекси също поевтиняха като цяло, докато европейският Stoxx 600 се покачва с над процент. Златото за кратко се търгуваше под 5000 долара за унция във вторник, преди да се възстанови, достигайки цена от 5197 долара за тройунция в сряда.

„Настроенията на финансовите пазари остават силно предпазливи, тъй като инвеститорите оценяват последните развития в Близкия изток и се подготвят за нови сътресения“, отбеляза Сузана Стрийтър, главен инвестиционен стратег в Wealth Club.

Въпреки възстановяването в сряда криптопазарите остават под напрежение, като биткойнът все още е с около 40% под октомврийския си пик след продължителен спад.

„Все още смятаме ситуацията за твърде крехка, за да кажем, че дъното е достигнато“, добави Купцикевич. „Биткойнът е уязвим поради повишената волатилност на фондовите индекси, което принуждава институционалните инвеститори да намалят своя ливъридж“, допълва той.