Манията по японския чай матча превръща зеления прах в злато

Когато Читосе Нагао се пенсионирала след почти три десетилетия в рекламния бизнес, за да отвори магазин за матча, тя не предполагала, че пред него ще се вият опашки още преди отварянето. До средата на следобеда кутиите с матча на прах на рафтовете ѝ се разпродават, а постоянен поток от предимно чуждестранни клиенти чака, за да опита най-новите ѝ зелени напитки, пише CNBC.

Магазинът ѝ Atelier Matcha е един от късметлиите. Макар че запасите от матча са на привършване дори в Япония поради манията в света, партньорството, което Нагао е изградила с Marukyu Koyamaen, производител на чай с 300-годишна история в Киото, се отплаща.

„Когато чух, че всичкият им чай седи непродаден в склад по време не Covid, исках да направя нещо“, казва Нагао. Четири години по-късно тя има два магазина в Япония, един в Хо Ши Мин във Виетнам и нов обект, който скоро ще отвори врати в град Себу, Филипините.

Япония потребява матча от 12-и век, предимно в силно ритуални чайни церемонии, които изискват съвсем малко количество чай на прах. Търсенето скочи през последните години, след като репутацията на матча като суперхрана, богата на антиоксиданти, се разпространи в TikTok. Бумът на туризма след пандемията също допринесе за повишаването на цените.

Според японското Министерство на финансите Япония е изнесла зелен чай в размер на 36,4 млрд. йени (247 млн. долара) миналата година, четири пъти повече, отколкото преди десет години. Около 44% от износа е бил предназначен за САЩ, предимно под формата на прах като матча.

В усилията си да се справи с натиска върху застаряващите земеделски общности в Япония, японското правителство обмисля да субсидира фермерите, за да ги насърчи да отделят повече полета за тенча, вида чай, който се използва за производството на матча.

Добивът от тенча е по-голям, но се изисква повече труд, тъй като пъпките трябва да бъдат защитени от слънцето, за да се подчертае отличителният им тревист аромат. Производители казват, че няма достатъчно работна ръка за събиране на реколтата, парене и сушене на листата преди да бъдат смлени на прах.

Магазините разпределят предлагането

Цените на тенча на пролетния търг в Киото нараснаха със 170% спрямо година по-рано до 8235 йени за килограм, съобщи Световната японска чаена асоциация. Това подобри предишния рекорд от 4862 йени за килограм, поставен през 2016 г.

Много търговци на дребно също съобщават, че цените на матча са се удвоили през последната година и намирането на малка кутийка с чай на прах става все по-трудно, дори в Токио.

Магазините налагат ограничения на покупките, за да удължат запасите си, да възпрат трупането на наличности и да отблъснат неразрешените препродавачи. Въпреки това матча остава популярен сувенир за рекордния брой туристи, посещаващи Япония.

Много онлайн магазини са изчерпали запасите си преди месеци, тъй като американските купувачи побързаха да се презапасят преди очакваните мита.

Каминари Иса, който продава всичко – от матча бира до матча пасти с крем в четирите си магазина в квартал „Асакуса“ в Токио, казва, че получаването по имейл на запитване за един тон матча не е необичайно.

„Щастливи сме“, казва Мику Сугавара, която управлява един от магазините. „Но имаме ограничени количества, които можем да продадем“, допълва тя.

В нейния магазин се продава матча, смляна от първата реколта на сезона, когато чаените листа са крехки, което се счита за най-високо качество.

Подобно на много други в бранша, Сугавара се тревожи, че рекордната жега това лято може да намали реколтата от чай догодина и да повиши цените още повече.

Бумът на матча се сблъсква с препятствие

Конкуренцията за набавяне и производство на достатъчно количество матча е толкова силна, че принуди Ito En, най-големия продавач на бутилиран зелен чай в света, да създаде специален отдел през май.

Компанията прогнозира, че продажбите на групата в чужбина ще нараснат с 11% тази година и от септември ще повиши цените с 50% до 100% на няколко продукта заради по-високите разходи за суровини и труд.

Ito En има специални договори със земеделци, които доставят 7000 тона обикновен зелен чай годишно, но само около 600 тона тенча.

Убеждаването на фермерите да отглеждат повече тенча е било предизвикателство, тъй като мнозина се притесняват, че настоящият бум може да отмине, отбелязва Ito En.

„Популярността на матча е невероятна. Заводите ни и всичките ни подизпълнители са много натоварени“, казва Ясутака Йокомичи, мениджър на новия отдел за матча на Ito En.

Той казва, че един от приоритетите му е да осигури достатъчно мелници за смилане на листата тенча на прах и опаковането им, което може да включва нови инвестиции за разширяване на собствените съоръжения на Ito En. Смилането на едва 40 грама матча може да отнеме един час, тъй като топлината, която се получава при по-бърз процес, може да влоши качеството му.

Нагао от Atelier Matcha казва, че единственият възможен вариант е да се образоват потребителите на различните видове матча.

Като почитателка на садо, или „пътя на чая“, тя казва, че не е нужно да се използва прах от най-високо качество, за да се приготви добра чаша матча асаи. Като предприемач тя е обърнала поглед и към следващото голямо нещо.

„Ходжича“, казва Нагао, имайки предвид друг вид чай с по-ядков вкус и по-малко кофеин. „Вижте, днес ми е останал само един“, отбелязва тя.