Последни поръчки от бара: Все повече британски пъбове затварят заради нарастващите разходи

Пъбът е централна част от британската култура, социалния живот и икономиката. Но, за съжаление, не се налага да обикаляте твърде много в Лондон, за да видите затворени пъбове в момент, когато секторът е изправен пред беда, пише CNBC.

През 2025 г. във Великобритания всеки ден ще затваря по един пъб, сочат нови данни на Британската асоциация на бирата и пъбовете (BBPA). Организацията, която представлява над 20 хил. пъба, счита, че през тази година в Англия, Уелс и Шотландия ще затворят 278 пъба, което ще доведе до пряката загуба на над 5600 работни места.

Това се случва в предизвикателна среда за индустрията, свързана с намалени разходи на потребителите и нарастващи разходи за пъбовете.

Увеличаването на минималната работна заплата на служителите, на социалните осигуровки и на таксите за бизнеса е допринесло отчасти за загубата на около 89 хил. работни места в сектора на хотелиерството и ресторантьорството от есенния бюджет насам, сочат данни на браншовата организация UK Hospitality. Това е над половината от всички загубени работни места във Великобритания от октомври м. г.

В Лондон е отчетен значителен брой затворени пъбове.

Тим Скинър, управител на пъба The Devonshire Arms близо до Bond Street в центъра на Лондон, казва пред CNBC, че по-високите разходи оказват голямо влияние върху бизнеса му.

„Осигурителните вноски се увеличиха директно, таксите за бизнеса се увеличиха директно и явно поддържането на сегашното ниво на ДДС означава, че бизнес като този трябва да намира допълнителни около 30 хил. паунда (около 40 хил. долара) годишно, само за да се задържи на същото ниво“, отбелязва той.

Като много други собственици на пъбове, Скинър казва, че е трябвало да прехвърли част от тези по-високи разходи на потребителите. Така средната цена на халба бира е надхвърлила пет паунда това лято.

„Трябва да прехвърлим част от тези разходи на клиентите, но сме много внимателни към позицията си на пазара. Той все още е много конкурентен и трябва да се борим за всеки паунд, който клиентът е готов да похарчи. Затова се опитваме да пестим, където можем, но възможностите за това се изчерпват“, отбелязва Скинър.

Британският сектор на пъбовете има значителен принос за икономиката на Великобритания чрез преки приходи, заетост и обхватната си верига на доставки. Но тъй като секторът отбелязва спад и много заведения затварят врати, Британската асоциация за бира и пъбове казва, че последиците за британската икономика ще бъдат значителни.

„От зърното до чашата, нашият сектор осигурява над 30 млрд. паунда, които се вливат в икономиката, 18 млрд. паунда под формата на данъци и един милион работни места“, казва Чарли Хол, говорител на асоциацията.

Поради прогнозите, че още пъбове ще затворят врати тази година, това ще има „огромно въздействие“ върху веригата за доставки, казва той, като всички – от производителите на хмел до производителите на стъкло, ще бъдат засегнати от тези загуби.

Британските собственици на пъбове предупреждават, че са необходими спешни мерки за намаляване на таксите за бизнеса и ДДС в предстоящия есенен бюджет. Пъбовете и пивоварните са сред най-тежко облаганите бизнес сектори във Великобритания.

Мик Хауърд, оперативен директор на Star Pubs, изтъква необходимостта от реформиране на таксите за бизнеса, намаляване на акциза върху бирата и избягване на по-нататъшни увеличения на осигурителните вноски, за да се защити британската индустрия на пъбовете. Ако не се предприеме нищо, предстоят още затваряния на пъбове.

„Знаем, че потребителите все още ходят в пъбове. Може би ходят по различно време. Сега може би ходят по различни причини, но все пак посещават местния си пъб. Без тази подкрепа обаче, ако разходите продължат да се увеличават, пъбовете просто няма да могат да отворят врати“, казва Хауърд пред CNBC.