Анимацията „Хопъри“ оглави боксофис класацията в САЩ с приходи за 46 млн. долара

Екологичното приключение на Disney и Pixar „Хопъри“ оглави боксофис класацията в Северна Америка този уикенд с приходи от продажби на билети за 46 млн. долара при дебюта си, показват студийни оценки от неделя.

След като добави още 42 млн. долара от международни прожекции, филмът записа общи приходи за 88 млн. долара след глобалната си премиера, което е най-голямата сума за оригинален анимационен филм от излизането на „Тайната на Коко“ през 2017 г., съобщава Associated Press.

Не всички новини обаче бяха добри за големите студия в мултиплексите: преработената версия на историята за булката на Франкенщайн на Маги Джиленхол, класифицирана с рейтинг R (за зрители над 17 години), се провали. Филмът на Warner Bros. „Булката!“, с участието на Джеси Бъкли и Крисчън Бейл, дебютира с приходи за приблизително 7,3 млн. долара от 3304 киносалона в страната. Продукцията е струвала около 80 млн. долара, без да се включват разходите за маркетинг и промоция.

Двата филма едва ли се конкурираха за зрители, но и реакциите бяха различни. „Хопъри“ получи много добри отзиви, докато критиката за „Булката!“ бяха смесени до отрицателни, а оценките на публиката не бяха много по-добри.

Победата на „Хопъри“ беше много необходима за Disney и Pixar след миналогодишния „Елио от Земята“, който беше най-лошият дебют на Pixar досега. Единствените големи успехи на студиото напоследък са продълженията и франчайзите, докато „Хопъри“ е победа за оригиналните филми. Той стартира по-добре и от „Стихии“ от 2023 г., който в крайна сметка се превърна в неочакван хит.

„Хопъри“ е с бюджет на продукцията от 150 млн. долара и стартира в 4000 киносалона. Режисиран от Даниел Чонг, филмът разказва за 19-годишна еколожка, която се внедрява в света на животните в тялото на бобър.

Анимацията получи 94% рейтинг в Rotten Tomatoes, 75% „определено препоръчвам“ в анкетата на PostTrak и оценка A в CinemaScore, което предполага, че ще има дълъг и печеливш прожекционен период в кината.

„Булката!“ имаше малко труден път към кината, като според информации бяха направени редакции след лоши тестови прожекции. Датата на премиерата му беше отложена от септември, вероятно за да му се даде малко пространство след „Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, който се прожектираше в кината миналата есен, преди да се появи в Netflix.

Филмът в момента има оценка от 59% в Rotten Tomatoes и посредствена оценка C+ в CinemaScore. Само 43% от публиката казват, че „определено биха го препоръчали“.

Изглежда международната публика няма да бъде от голяма помощ: филмът спечели само 6,3 млн. долара извън САЩ и Канада, което доведе глобалния му дебют до 13,6 млн. долара.

Междувременно другата скорошна премиера на Warner Bros. „Брулени хълмове“ надмина приходи за 213 млн. долара в световен мащаб. Очаква се следващата седмица студиото, което ще бъде придобито от Paramount, се очаква да покори Оскарите с „Битка след битка“ и „Грешници“.

„Писък 7“ на Paramount се класира на второ място през втория си уикенд на екран с приходи за 17,3 млн. долара, което е спад с цели 73% и довежда общите приходи в САЩ до 93,4 млн. долара, а глобалните – до 149,5 млн. долара. „Шампион по природа“ на Sony се класира на четвърто място с 6,6 млн. долара, а „Брулени хълмове“ затвори челната петица с приходи за 3,8 млн. долара.

„Когато има толкова много филми, които се задържат в топ 10, това означава, че новите филми не са достатъчно силни, за да променят ситуацията“, коментира Пол Дергарабедиан, директор „Пазарни тенденции“ в Comscore.

Той обаче очаква това да се промени, когато научнофантастичното приключение „Проектът „Аве Мария“ с Райън Гослинг в главната роля излезе по кината в САЩ на 20 март.