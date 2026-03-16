Анимацията „Хопъри“ остава твърдо начело на боксофис класацията в САЩ

Филмът „Хопъри“ на Pixar запази първото място в боксофис класацията в САЩ, събирайки 28,5 млн. долара от продажбата на билети през втория си уикенд, според студийни оценки от неделя. В същото време „Споменът за него“ на Колин Хувър допринесе за успешната серия на авторката в боксофиса, съобщава Associated Press.

След дебюта си с приходи за 45,3 млн. долара, филмът „Хопъри“ на The Walt Disney Co. отбеляза относително скромен спад от 37% през следващия уикенд, което е обещаващ знак за анимация с надежди да се задържи на екран до края на март. Оригиналният филм на Pixar, разказващ за млада жена, която се превръща в бобър, за да защити езеро от застрояване, се надява да продължи да привлича публиката с добри рецензии (94% положителни в Rotten Tomatoes) и високи оценки от зрителите (оценка „А“ в CinemaScore).

Макар че много от продълженията на Pixar са били блокбъстъри при излизането си – като „Отвътре навън 2“ от 2024 г. (1,7 млрд. долара в световен мащаб) – оригиналните им филми напоследък се нуждаят от време, за да наберат скорост. През 2023 г. „Стихии“ стартира с разочароващите 29,6 млн. долара, но впоследствие събра стабилните 496,4 млн. долара на световно ниво.

„Хопъри“, който досега е генерирал 164,7 млн. долара на световно ниво, има да измине дълъг път, за да достигне този резултат, но стартира добре. През този уикенд филмът не срещна пряка конкуренция. Предстоящото научнофантастично приключение на Amazon MGM „Проектът Аве Мария“ обаче скоро ще запълни IMAX екраните и ще се конкурира за семейната публика.

Филмът на Universal „Споменът за него“ дебютира на второ място този уикенд с по-добри от очакваните приходи от 18,3 млн. долара. Филмът, в който Майка Монро играе жена, опитваща се да възстанови живота си след излизане от затвора, е третата екранизация на Колин Хувър, след „Никога повече“ от 2024 г. (351 млн. долара в световен мащаб за Sony) и „Премълчани истини“ от 2025 г. (91 млн. долара за Paramount).

„Споменът за него“, чиято продукция е за около 25 млн. долара, получи слаби рецензии (56% „свеж“ в Rotten Tomatoes) и отбеляза не особено добра оценка „B“ в CinemaScore сред публиката. Но филмът, първият по сценарий, съавтор на който е Хувър, разширява популярността на бестселъровата авторка сред кинолюбителите.

След разочароващия си дебют филмът на Warner Bros. „Булката!“ се срина през втория си уикенд, като приходите му спаднаха със 70% до едва 2,1 млн. долара. Режисираната от Маги Джиленхол адаптация на „Невестата на Франкенщайн“ е струвала около 80-90 млн. долара, но досега е събрала едва 11,3 млн. долара на местния пазар.

Уикендът на наградите „Оскар“ често е слаб за кината, тъй като вниманието на индустрията е насочено предимно към церемонията по връчването им в неделя.

На тазгодишните награди големият победител се оказа филмът „Битка след битка“, който спечели шест отличия, включително за най-добър филм, най-добър режисьор за Пол Томас Андерсън и най-добър актьор в поддържаща роля за Шон Пен. Леонардо ди Каприо обаче се размина със статуетката за най-добър актьор, която отиде в ръцете на Майкъл Б. Джордан за ролята си в „Грешници“.

„Оскар“ за най-добра актриса получи Джеси Бъкли за изпълнението си в „Хамнет“, а за най-добра актриса в поддържаща роля – Ейми Мадиган за „Оръжия“.

Наградата за най-добра анимация отиде за KPop Demon Hunters, който прибра статуетката и за най-добра оригинална песен за Golden.