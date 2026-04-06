„Супер Марио Галактика: Филмът“ дебютира с грандиозен успех в боксофиса

Смесените отзиви не попречиха на широката публика да си купи билети за „Супер Марио Галактика: Филмът“, който отбеляза най-успешния старт за годината за холивудски филм. Копродукцията на Illumination и Nintendo събра 130,9 млн. долара през уикенда и внушителните 190,1 млн. долара през първите пет дни в кината в Северна Америка, показват студийни оценки от неделя.

Universal Pictures пусна продължението в световен мащаб в сряда, възползвайки се от пролетната ваканция на децата в седмицата преди Великден, посочва Associated Press. С приходи за около 182,4 млн. долара от 80 чуждестранни пазара, очакванията са филмът да постигне астрономически дебют от 372,5 млн. долара. Мексико води в международната класация с приходи за 29,1 млн. долара, а след него са Великобритания и Ирландия с 19,7 млн. долара.

Анимационното продължение – 16-ият филм на изпълнителния директор на Illumination Кристофър Меледандри за 16 години, е най-голямата премиера в индустрията откакто „Аватар: Огън и пепел“ излезе по Коледа.

Сумата обаче е и малко под тази от първия филм, който стартира с приходи за 204 млн. долара на вътрешния пазар през същия петдневен период през 2023 г. „Супер Марио Брос: Филмът“ се нареди на второто място сред най-големите филми на 2023 г. с общо над 1,3 млрд. долара приходи от билети.

Продукцията на „Супер Марио Галактика: Филмът“ е струвала около 110 млн. долара, без да се включват разходите за маркетинг и разпространение. Филмът обаче се появи на екран на фона на не особено възторжени рецензии. В момента оценката му в Rotten Tomatoes е едва 40%. Зрителите обаче са по-ентусиазирани.

Според анкетите на PostTrak сред семейната публика филмът получава пет от пет звезди, а общата публика му дава четири звезди и оценка А- в Cinemascore.

„Този вид оценки на реакцията на публиката сочат просто невероятно силно представяне, не само през пролетта, но вероятно и през лятото“, казва Джим Ор, президентът на Universal за разпространението в САЩ.

Както се очакваше, „Супер Марио Галактика: Филмът“ сложи край на двуседмичното господство на научнофантастичния хит „Проектът „Аве Мария“ с Райън Гослинг в главната роля, който се класира на второ място през третия си уикенд в кината, добавяйки приходи за 30,7 млн. долара. Така общите му приходи в САЩ достигнаха 217,2 млн. долара, а на световни ниво – 420,7 млн. долара.

Третото място зае провокативният нов филм на A24 „Драмата“ с участието на Зендая и Робърт Патинсън, който събра около 14,4 млн. долара. Звездите на филма се включиха в масивна и очарователна медийна кампания, за да промотират своя филм с рейтинг R за сгодена двойка, която се бори с разтърсващо разкритие. Въпреки че рецензиите са предимно положителни (82% в Rotten Tomatoes), филмът получи по-малко обещаваща оценка B от CinemaScore.

„Хопъри“ и „Споменът за него“ допълват челната петица. А перспективите пред боксофиса изглеждат общо взето добри, с ръст на приходите от около 30% спрямо миналата година.

„Няма по-добро начало за едно страхотно лято от един страхотен април, подхранван от мегахит като „Супер Марио Галактика: Филмът“, каза Пол Дергарабедиан, ръководител на отдела за пазарни тенденции в Comscore.