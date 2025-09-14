Apollo и "Ливърпул" се превърнаха в олицетворение на глобалния спортен бум

Футболен клуб „Ливърпул“ счупи британския рекорд за закупуване на футболисти два пъти това лято, като клубът от Висшата лига похарчи по над 100 млн. паунда (близо 115 млн. евро) за сделките с Флориан Вирц и Александър Исак. Тези трансфери изтласкаха разходите на английските клубове над 3 млрд. паунда (около 3,45 млрд. евро) – най-високото ниво досега – през летния трансферен прозорец, пише Bloomberg.

Тези зашеметяващи числа подчертават бума в спортната индустрия в световен мащаб и огромното търсене от страна на частния капитал, държавни фондове и свръхбогати инвеститори да влагат в нея. Така например Apollo Global Management Inc. се готви да даде старт на стратегия за инвестиции в спортни сделки на стойност 5 млрд. долара, което превръща компанията в поредния голям мениджър на активи, насочил се към този процъфтяващ сектор. Листнатият на Нюйоркската борса гигант в областта на частния капитал, който към края на юни е управлявал активи на стойност 840 млрд. долара, планира да изгради постоянна капиталова база за новата си инициатива, посочва запознат източник.

Финансирането на спорта отдавна е интересен, но нишов и сравнително малък сегмент спрямо банковото кредитиране и по-широкия частен капитал. Въпреки че планираният фонд на Apollo е дребен в сравнение с общите активи под управление на групата, това е знак, че нишата се превръща във все по-съществен самостоятелен сектор.

Главозамайващите харчове отразяват както нарастващата стабилност и мащаб на приходите на най-големите отбори и франчайзи, така и стремежа към престиж и имидж чрез притежаването на известни клубове. Но тези инвестиции не са без риск. За щастие, спортът все още включва известна доза непредвидимост дори на най-високо ниво. Без това би бил скучен продукт.

Частни инвестиционни фирми наливат все повече средства в сектора, редом с държавни фондове от страни като Саудитска Арабия, които търсят диверсификация на портфейлите си, докато подобряват международния си имидж чрез т.нар. sportswashing. Нараства и интересът от богати индивидуални инвеститори – отвъд традиционното желание да се демонстрира богатство чрез притежаване на трофеен клуб. Макар че някои милиардери от индустрията за частен капитал правят точно това.

Джош Харис, съосновател на Apollo, притежава Washington Commanders от Националната футболна лига (NFL) в САЩ, докато Бенет Розентал, съосновател на кредитния гигант Ares Management, е водещ собственик на Los Angeles FC в Major League Soccer. Този отбор наскоро счупи трансферния рекорд в САЩ, привличайки Хюн-мин Сон от английския „Тотнъм“.

Базираната в Лос Анджелис Ares стартира един от първите специализирани фондове за спорт и медии с капитал от 3,7 млрд. долара през 2022 г. и вече проучва възможност за втори фонд. Междувременно CVC Capital Partners Plc, публична компания за частни инвестиции, планира да рефинансира портфейла си от спортни активи, който включва дялове в турнира по ръгби „Шестте нации“ и индийската Висша лига по крикет, и може да надхвърли 12 млрд. долара.

Все повече спортни лиги и клубове използват всеки възможен медиен и търговски ресурс в световен мащаб. За някои това носи впечатляващи резултати – преди два сезона „Реал Мадрид“ стана първият европейски футболен клуб, преминал границата от 1 млрд. евро годишни приходи според Deloitte LLP. Това е повече от почти 50 компании в паневропейския индекс Stoxx 600.

Когато става дума за мащаб, Висша лигата значително превъзхожда останалия европейски футбол. Рекордните трансферни разходи това лято надминаха общо тези на другите четири водещи лиги на Стария континент. Това се дължи отчасти на факта, че приходите на английските клубове са почти двойно по-големи от тези на следващата страна – Германия, според последното проучване на Deloitte. Смята се, че водещите 20 английски клуба са спечелили 6,6 млрд. паунда от телевизионни права, търговска дейност и билети през миналия сезон, а през този се очаква сумата да нарасне до 6,9 млрд. благодарение на нови международни медийни сделки в Азия, Близкия изток и Северна Африка.

За частния капитал по-големите и по-надеждни приходи правят кредитирането по-привлекателно, особено когато дългът е обвързан с недвижими имоти. Клубовете все по-често използват приходната си база, за да осигурят финансиране за нови стадиони или реновации. Този сезон „Евертън“ стана поредният английски клуб, преместил се на много по-голяма арена, което ще увеличи приходите му от билети, храна и напитки, както и от мърчандайз.

Английските клубове все още в по-голямата си част са на загуба. Въпреки това европейските правила за финансов феърплей, които ограничават размера на допустимите загуби, ги правят по-надеждни за кредиторите, макар че не изравняват напълно шансовете между най-богатите клубове и останалите. Кредитирането е основният фокус на фирми като Apollo и Ares, въпреки че фондовете за частен капитал също придобиват дялове.

Но сложната система от финансови правила във футбола създава проблеми, особено за групи, които държат дялове в няколко клуба. „Кристъл палас“ беше понижен от едно европейско състезание до по-ниско ниво този сезон, защото един от неговите собственици – американският инвеститор Джон Текстор – притежава и дял във френски отбор, който участва в същия турнир, а това е нарушение на правилата. Загубата се оценява на около 20 млн. паунда – сериозна сума за клуб с годишни приходи около 200 млн.

Някои фенове на „Ливърпул“ може да се чувстват неудобно от риска да бъдат похарчени 125 млн. паунда за един нападател като Исак – повече от разходите на всички клубове, с изключение на осем, през това лято. Но ако бившият нападател на „Нюкасъл“ започне да бележи и помогне на тима отново да спечели титлата, те бързо ще забравят това.

Много футболни фенове обаче започват да се изморяват от прекомерно комерсиалния и парично ориентиран характер на играта, а самите играчи са претоварени от множеството мачове в различни турнири още преди Световно клубно първенство, което се проведе това лято в САЩ. Въпреки предупрежденията от години, че футболът достига точка на пренасищане, публиката, аудиторията и приходите продължават да растат, а инвестициите да се увеличават. Тези спортове вече са глобални медийни продукти – и за кредиторите това е все по-привлекателна игра.