Кой ще е най-високоплатеният баскетболист през новия сезон в НБА

Само през последната година легендарният гард Стеф Къри ще спечели на 62 млн. долара и ще стане най-високоплатеният баскетболист през новия сезон в Националната баскетболна асоциация (на английски: National Basketball Association, NBA). Това съобщи редакторът на Gol.bg Веселин Коларов в рубриката си "Спорт и бизнес" в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.

"Това е предпоследната година от мултимилионния договор на Къри с "войните", при които прекара цялата си кариера, посочи той. Журналистът уточни, че за новия сезон, който започва на 21 октомври, вторник, суперзвездата на "Голдън Стейт Уориърс" ще спечели почти 60 млн. долара.

„По този начин най-добрият стрелец от тройката в историята ще стане третият баскетболист, преминал границата от 500 млн. долара само от заплати. Едва ли за някого е изненада, че единият е ЛеБрон Джеймс, другият е още едно легендарно име – това на Кевин Дюрант“, обясни Коларов.

Той посочи, че челната тройка в класацията се допълва от Никола Йокич от "Денвър Нъгетс" и Джоел Ембид ("Филаделфия 76ърс"). Двамата ще вземат еднаква сума – по 55,2 млн. долара, а точно зад тях е споменатият вече Дюрант, който ще получи от "Хюстън Рокетс" 54,7 млн. долара. Средната заплата за сезона в НБА ще е над 11,6 млн. долара.

„Това е огромна разлика в сравнение със средния доход на домакинство в САЩ, което е към 65 хиляди долара годишно. На едно средно домакинство ще са му необходими 179 години, за да достигнат средната заплата в НБА. А за да се изравнят с Къри, ще са необходими над 915 години“, направи сравнение Коларов.

Що се отнася до контузения ЛеБрон Джеймс, той обясни, че последните информации твърдят, че Краля ще пропусне първите двайсетина дни на новия сезон. Според Шамс Чарания от ESPN, който е доста навътре в НБА, очакванията са легендата да се завърне на паркета в средата на ноември.

„На 30 октомври Джеймс ще мине нови прегледи и тогава ще има допълнителна яснота за състоянието му. Но очакванията са да пропусне между 10 и 15 мача на Лос Анджелис Лейкърс. ЛеБрон, който тази година навършва 41 години, още не е обявил дали това ще е последният му сезон в НБА. Сега той ще започне 23-та си кампания“, каза още Коларов.

