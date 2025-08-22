Световните козметични марки поглеждат към Индия като последен бастион за растеж

От японската компания Shiseido до френската L'Oreal, световните козметични гиганти удвояват усилията си в Индия, като очакват, че страната с най-голямо население в света ще се превърне в ключов пазар за растеж на премиум продукти, докато продажбите в развитите икономики се забавят, пише Ройтерс.

Очаква се пазарът на луксозна козметика в Индия да се увеличи петкратно до 4 млрд. долара до 2035 г. спрямо 800 млн. долара през 2023 г. благодарение на младите, заможни, запознати със социалните мрежи купувачи с нарастващи разполагаеми доходи, сочи доклад на консултантската компания Kearney и дистрибутора на луксозна козметика LUXASIA.

Луксозните козметични продукти съставляват едва 4% от пазара на козметика и продукти за лична хигиена на стойост 21 млрд. долара в сравнение с 8% до 24% на развитите пазари, включително Китай и САЩ.

Това означава, че има голям потенциал за растеж.

„Индия е последният бастион на растежа за луксозните козменични продукти“, казва Самеер Джиндал, управляващ директор на бизнеса с корпоративни финанси в Индия на инвестиционната банка Houlihan Lokey.

„Индийският потребител е склонен да експериментира и да пробва нови неща“, допълва той.

Американският козметичен гигант Estee Lauder, собственик на марките Clinique и MAC, очаква силно разрастване и дългосрочен растеж в Индия, въпреки че се бори с ниски продажби в Северна и Южна Америка и в Азиатско-Тихоокеанския регион.

„Днес Индия, в мрежата на Estee Lauder, се разглежда като един от приоритетните нововъзникващи пазари“, казва генералният мениджър за страната Рохан Вазирали, като подчертава плановете да се насочат първоначално към 60 млн. жени в страната с население от над 1,4 млрд. души.

Макар че на световните козметични марки може да се наложи да променят някои от продуктите си за Индия, където през лятото температурите са много високи, а през останалото време влажността е непоносима, те не срещат голяма конкуренция от местните марки.

Kearney и LUXASIA са установили само Forest Essentials и Kama Ayurveda като техни основни конкуренти, което подчертава факта, че местните марки съставляват под една десета от продажбите на луксозна козметика.

За сравнение, на по-установените пазари Китай, Япония и Южна Корея местните марки заемат дял от 40% от пазара.

„Съществува, разбира се, разлика във възприемането на премиум продуктите между световно утвърдените марки и индийските марки“, казва Деваншу Дута, основател на консултантската компания в областта на търговията на дребно Third Eyesight.

Огромните маркетингови бюджети на световните гиганти в областта на козметиката също им дават предимство пред местните марки, казват други наблюдатели на индустрията.

Привличане на индийските потребители

Estee Lauder проучва моделите на онлайн продажби, за да установи по-малки градове като Силигури в щата Западен Бенгал, и си партнира с дизайнери като Сабясачи Мукерджи и пуска на пазара продукти като прах за клепачи, любима очна линия на индийците.

Компанията е инвестирала и във Forest Essentials, марка с растителни съставки, както и в програма, предлагаща финансиране на местни стартиращи компании в областта на козметиката.

Тази година френската компания L'Oreal съобщи, че ще инвестира повече в Индия и ще се възползва от „повишените желания за красота“ на младите, използващи цифрови технологии и независими жени купувачи в страната, за да стимулира растежа. Тя е отказала допълнителен коментар.

Южнокорейската компания Amorepacific, известна с марки като Innisfree и Etude, се опитва да се възползва от корейската мания по красотата в Индия с продукти, насочени към местния пазар.

Те включват продукти за популярния козметичен режим „продукт за почистване на кожата, серум, овлажняващ крем, слънцезащитен крем“, казва представителят на компанията за страната Пол Ли.

Японската компания Shiseido, която има над 150-годишна история, пусна марката си NARS на сайта на индийската компания за търговия с козметика Nykaa тази година и планира да ускори растежа на марките си на субконтинента.

Глобалните марки са много въодушевени от Индия, където потребителите харчат повече, за да бъдат в крак с тенденции като „черешов грим“, казва съоснователят на Nykaa Адвайта Наяр, имайки предвид визията с румени бузи, лъскави устни и сенки за очи в бледорозово.

Amazon, която също отбелязва голям бум в търсенето на козметика в Индия, цели да установи нововъзникващите глобални тенденции и да привлече повече марки, казва Сидхарт Бхагат, директор по козметика и мода в компанията за електронна търговия в Индия.

Търговецът на дребно Shoppers Stop, който е пионер в продажбата на чуждестранни марки, планира да отвори между 15 и 20 магазина за козметика през всяка от следващите три години, за да увеличи приходите си от тези сегмент до една четвърт спрямо сегашния дял от под една пета, заяви главният изпълнителен директор на козметичния бизнес на компанията Биджу Касим.