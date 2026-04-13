Някога водеща компания в Швеция, сега H&M се задъхва от конкуренцията на Shein

От конферентна зала на последния етаж в централата на H&M в центъра на Стокхолм, където дървесината в кафяви нюанси и изчистените линии придават на пространството типично скандинавска атмосфера, главният изпълнителен директор Даниел Ервер говори за съживяването на някогашния шведски гигант. Той се сблъсква с проблем, свързан с доверието, пише Bloomberg.
Преди осем години, след рекорден спад в тримесечните продажби, тогавашният главен изпълнителен директор на Hennes & Mauritz AB Карл-Йохан Персон, наследник на милиардерското семейство на основателите, събра акционерите в историческата концертна зала Cirkus в Стокхолм за първия – и единствен, ден на капиталовите пазари, за да ги успокои, че нещата ще се оправят. Но това не се случи. Само няколко седмици след събитието, на което Персон изглеждаше елегантен, без вратовръзка, с бяла риза и костюм на Arket, компанията обяви още лоши новини – непродадени дрехи за около 4 млрд. долара и спад на оперативната печалба с 62%.
Сега Ервер, който застана начело на компанията през 2024 г., отново се опитва да убеди инвеститорите, че тя е преминала преломния момент. Наред с амбициозната реорганизация, Ервер се стреми да измъкне H&M от един от най-големите натрупани запаси в съвременната търговия на дребно. Макар че тези усилия носят по-високи оперативни маржове и печалби, те все още не са довели до устойчив ръст на продажбите и Ервер моли за търпение.
„Започнахме да полагаме стабилна основа за бъдещ растеж“, казва 44-годишният швед, който е типичният вътрешен човек, прекарал цялата си кариера в компанията. „Това се вижда от повишената рентабилност, по-добрата способност за генериране на парични потоци, по-ниските нива на запасите... С течение на времето това ще ни доведе до по-силен растеж. Смятам, че сме в началото на пътуването, но то е дългосрочно“, допълва той.
Времето е нещо, което инвеститорите не са склонни да дадат на компанията. От връхната ѝ точка през 2015 г. H&M е загубила около половината от пазарната си стойност, като е изтрила десетки милиарди долари от собствения си капитал. Само две години по-рано тя беше най-високо оценената листната компания в Стокхолм.
Невъзможността на H&M да се наложи на световния пазар на дрехи, оценяван на 1,9 трлн. долара, срещу собственика на Zara, Inditex, в по-високия ценови сегмент, както и натискът от безмилостни конкуренти, залагащи на ниски цени, като Shein и Primark, означава, че инвеститорите не са склонни да подкрепят компанията. И няма признаци, че тенденцията ще се обърне в близко бъдеще – продажбите на H&M на база постоянна валута са спаднали с 1% през първото ѝ тримесечие.
„Смятам, че подобряването на маржа, което H&M успя да постигне при управлението на Ервер, е впечатляващо, но все още ми липсва растежът в компанията“, казва Ларс Содерфел, ръководител на отдела за скандинавски акции във финландската банка Alandsbanken. „Големият въпрос е дали H&M все още е актуална за основните си клиенти – жени на възраст между 15 и 30 години“, допълва той.
H&M бавно разбра структурните промени в сектора, който се промени значително през последното десетилетие в резултат на цифровизацията. С отпадането на необходимостта от физически магазин се появиха стотици нови конкуренти, които промениха изцяло пазара на дребно.
Ервер казва, че мерките, които е предприел, помагат на H&M да се справя по-добре с новата среда. Той премахна излишните нива, за да взема решения по-бързо, рационализира броя на доставчиците, като премести повечето по-близо – от Китай и Бангладеш в Мароко и Египет, и поиска от дизайнерите да увеличат производството на продуктите. Това помогна съотношението между запасите и продажбите на H&M да се сведе до най-ниското ниво от десет години насам и подготви компанията да се справи по-добре с „с жестоката, тежка конкуренция и конкуренти, идващи от всички посоки“, казва той.
„Имаме по-високи амбиции за растеж след време – да увеличим както стойността за клиентите, така и стойността за акционерите, като започнем да растем с по-бързи темпове, отколкото през последните години“, отбелзва Ервер.
Преди десет години H&M и Inditex се считаха за равностойни конкуренти. Между 2010 и 2019 г. двете компании отчитаха доходи, които като цяло бяха сравними. Но относно пазарната капитализация Inditex започна да се откъсва около 2012 г.
До 2016 г. растежът на испанската компания се ускори, докато H&M изостана. Разликата се увеличи още повече през следващите години, особено след пандемията. Маржовете на Inditex се възстановиха силно и останаха структурно по-високи, тъй като по-гъвкавият модел ѝ помогна да дръпне напред. Днес Inditex има около пет пъти по-голяма печалба от H&M. Докато Ервер се бори да съживи оперативните маржове до 10%, тези на Inditex са по-близо до 20%.
След десет години на грешки инвеститорите искат H&M да покаже, че може да продава повече на пълна цена, да избегне натрупването на запаси, което налага разпродажби на по-ниска цена, и да засили позициите на марката си, докато се конкурира с изключително евтини онлайн съперници и с все по-луксозната Zara.
Под ръководството на Ервер наличностите са намалели значително, а онлайн продажбите вече съставляват около 30% от целия обем. Броят на магазините беше намален с 19% спрямо връхната им точка от 2019 г., включително затварянето на всички 130 придобити магазина на Monki. Основната марка H&M има с 832 магазина по-малко, като извършва консолидация в по-големи магазини от типа флагмански. Ремонтиран неотдавна магазин в Стокхолм, само на няколко пресечки от централата на компанията, скоро отново ще отвори врати.
Но всичко това може да не е достатъчно, казва Чарлз Алън, анализатор в Bloomberg Intelligence. „Компанията все още има запаси за над 130 дни, което е много по-високо от историческите нива и се сравнява неблагоприятно с Inditex, която има запаси за 90 дни. Това показва, че запасите все още са прекомерни. Смятам, че усилията за изчистването им трябва да продължат“, допълва той.
В доклада си „Състоянието на модата 2026 г.“ консултантската компания McKinsey поставя H&M в сегмента на достъпните марки наред с играчи като Uniqlo. В него се посочва и по-широка тенденция в цялата индустрия – марките от този сегмент подобряват предложенията си, за да се съревновават с изключително евтини конкуренти като Shein и Temu, докато играчите от средния ценови сегмент като Zara залагат на „по-достъпни амбиции“ с по-голямо внимание към дизайна и качеството.
„В основни линии Inditex изпревари H&M, като разполага с по-голяма част от собственото си производство по-близо до клиента, което означава по-кратко време за пускане на пазара“, казва Содерфел. „Голяма част от това, което H&M направи през последните години, беше да се доближи до модела на Inditex, но достатъчно ли е това, за да си възвърне загубените позиции?“, пита се той.
Начинът, по който H&M ще постигне този баланс, ще зависи до голяма степен от семейство Персон, което постоянно увеличава дела си в компанията. С нетно богатство от около 23,4 млрд. долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg, семейството вече контролира над 86% от правата на глас в H&M, което предизвика слухове, че в крайна сметка компанията ще стане частна.
„Не искам да спекулирам, почти не мисля по този въпрос“, казва Ервер. Той отбелязва, че работи в тясно сътрудничество със семейството и поддържа редовни контакти с Карл-Йохан Персон, който беше главен изпълнителен директор до 2020 г. „Срещаме се всяка седмица и говорим по телефона няколко пъти седмично“, споделя Ервер.
С намаляването на международните инвеститори компанията стана по-затворена, с ограничен външен натиск за по-бързи промени. Това дава на H&M необичайна свобода за търговец на дребно, листнат на борсата. Тя може да инвестира в промени във веригата за доставки и препозициониране на марката в по-дългосрочен план без натиск да постигне незабавни резултати. Но този нож с две остриета премахва и външния катализатор за по-радикални действия.
Ключовият въпрос не е дали H&M може да се промени, а колко бързо. Десетилетие след като за първи път изостана от Zara компанията се стабилизира. Следващата фаза ще определи дали може да направи повече. Докато веригите за доставки се перобразуват и конкурентният натиск се засилва, способността на H&M да балансира скоростта, цената и марката ще определи дали може да расте и да възстанови маржовете си или ще остане блокирана между двата края на пазара.
„Работим по много дългосрочен и мащабен проект за изграждането на по-силна H&M“, отбелязва Ервер.
Междувременно инвеститорите казват: покажете го.