Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Armani може да раздели обявения за продажба дял от 15% между трима купувачи

Предпочитаните купувачи са L’Oreal, EssilorLuxottica и компанията за луксозни стоки LVMH

14:50 | 10.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Armani Group може да раздели поравно дела от 15%, който е обявен за продажба, сред предпочитаните си купувачи в момент, когато компанията се доближава до това да изпълни желанията на основателя Джорджо Армани, съобщава изданието La Repubblica, цитирано от Bloomberg.

L’Oreal, EssilorLuxottica и компанията за луксозни стоки LVMH, които бяха споменати сред предпочитаните купувачи в завещанието на Армани, може да получат дял от по 5% в италианската компания, когато процесът започне официално, пише изданието, без да цитира източниците си. Според информацията процесът по продажба все още не е започнал.

Говорител на Armani е отказал коментар за съобщението.

В завещанието си Армани инструктира базираната в Милано компания да намери стратегически партньор за закупуването на дял от 15% в рамките на 18 месеца с възможтост делът да нарасне до 70% в рамките на пет години. Листването също се споменаваше като алтернатива.

Процесът се ръководи от главния изпълнителен директор Джузепе Марсочи, който беше определен през октомври. Той обеща да запази наследството на Армани, който почина миналия септември на 91-годишна възраст.

Компанията проучва потенциална инвестиция от по-голяма група, както беше посочено в завещанието на основателя, в условията на нарушаване на дейността в луксозния сектор.

Rothschild може да бъде избрана за съветник в процеса, който официално не е започнал, съобщава Repubblica.

