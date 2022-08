Amazon е кандидат-купувач на здравната компания Signify Health

Signify е обявена за продажба чрез наддаване, което може да я оцени на повече от 8 млрд. долара

Американският технологичен концерн Amazon.com Inc. е сред кандидат-купувачите на здравната компания Signify Health Inc., като се присъединява към други големи играчи, които се борят за доставчика на здравни услуги по домовете, пише The Wall Street Journal, като се позовава на запознати.

Signify е обявена за продажба чрез наддаване, което може да я оцени на повече от 8 млрд. долара, твърдят информирани източници. Според тях офертите трябва да бъдат подадени около Деня на труда (първият понеделник на септември), но винаги е възможно някой нетърпелив участник да сключи сделка преди това.

CVS Health Corp. също е сред кандидатите, тъй като фармацевтичният и застрахователен гигант се стреми да разшири дейността си в областта на услугите за домашно здравеопазване, съобщи по-рано The Wall Street Journal. Според източници UnitedHealth Group Inc. и друг корпоративен купувач също са набелязали компанията.

Няма гаранция, че някой от тях ще постигне сделка за Signify, която проучва стратегически алтернативи. Пазарната стойност на здравната компания е приблизително 5 млрд. долара, като се увеличи, след като в началото на този месец WSJ за първи път съобщи за възможността за сделка.

Според запознати UnitedHealth Group Inc., Amazon.com Inc., CVS Health Corp. и Option Care Health Inc. се конкурират за придобиването на доставчика. По данни на Bloomberg UnitedHealth е подала най-високата оферта, надхвърляща 30 долара за акция, докато офертата на Amazon е близо до нея. Signify ще проведе заседание на борда на директорите в понеделник, за да обсъди офертите, твърди агенцията.

Акциите на Signify поскъпнаха с цели 41% до 29,88 долара в Ню Йорк, което е най-високият ръст в рамките на ден, откакто книжата на компанията започнаха да се търгуват през февруари 2021 г. До петък акциите се повишиха с 6,7%, след като Wall Street Journal съобщи по-рано този месец, че CVS обмисля оферта за компанията.

Нито един от плановете на участниците в търга не е финализиран и те все още могат да се променят, а Signify може да избере да остане независима. Компанията не е коментирала темата. Представители на CVS, Amazon и UnitedHealth отказват коментар пред Bloomberg. От Option Care не са отговорили веднага на молбите за коментар.

Signify използва анализи и технологии, за да помага на работодатели, здравни компании, лекарски групи и здравни системи в областта на домашните грижи. Тя предлага оценки на здравето по домовете. Евентуална сделка би означавала поредното навлизане на Amazon в сектора на здравеопазването и втория път през последните месеци, когато се изправя срещу CVS.

През юли гигантът в областта на онлайн търговията и медиите и технологиите плати 3,9 млрд. долара за 1Life Healthcare Inc., която управлява практика за първична медицинска помощ под името One Medical. Сделката е първото голямо придобиване, обявено по време на управлението на главния изпълнителен директор Анди Джаси, за когото разширяването на дейността в областта на здравеопазването е основен приоритет. Според запознати CVS също е наблюдавала компанията майка One Medical.

Базираната в Ню Йорк компания за частен капитал New Mountain Capital е инвеститор в Signify, след като за първи път я подкрепи през 2017 г.