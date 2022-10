В навечерието на големите технологични отчети

Инвеститорите търсят улики за перспективите за разходите за цифрова реклама в настоящата несигурна макроикономическа среда

Amazon.com Inc., Apple Inc. и Meta Platforms Inc. са сред най-големите технологични компании, които ще се включат в наситената с отчети седмица, в която инвеститорите ще търсят индикатори за икономиката като цяло.

Сред другите технологични компании, които ще представят последните си тримесечни отчети, са компанията майка на Google Alphabet Inc. и Microsoft Corp.

Според FactSet почти една трета от S&P 500, или 161 компании, трябва да отчетат приходите си през тази седмица. Очаква се отчети да представят и дванадесет компании от индекса Dow Jones Industrial Average, включително Boeing Co. и McDonald's Corp.

Напливът от резултати на широк набор от компании ще даде представа за това как се справят фирмите с инфлацията, която намалява потребителските разходи, продължаващите предизвикателства пред веригите за доставки и по-силния долар.

Тримесечният отчет на Snap Inc. от миналата седмица накара инвеститорите отново да потърсят следи, които да им помогнат да определят перспективите за разходите за цифрова реклама в настоящата несигурна макроикономическа среда. Грубият шок от конкурента на Instagram поставя в центъра на вниманието други технологични лидери, които ще отчетат резултатите за тримесечието тази седмица.

Тази седмица се отчитат "Големите 5 технологични играчи" - Alphabet и Microsoft след затварянето на пазара във вторник (25.10), Meta Platforms, компанията майка на Instagram, след затварянето на пазара в сряда (26.7), Apple и Amazon след затварянето на пазара в четвъртък (27.7).

Оценките за тези компании се понижиха след разочарованието от второто тримесечие на Snap и собствените им резултати за юни. Един извод от последния кръг от съобщения за приходите на тези платформи за цифрова реклама беше, че рекламните клиенти не гледат на Snap, Meta и Alphabet по един и същи начин.

Освен смекчаващия се макроикономически фон има и други фактори, включително влиянието на промените в операционната система на Apple (iOS), които предполагат, че трябва да бъдем внимателни при използването на отчета от Snap като отправна точка за тези други цифрови платформи, пише Тhe Wall Street Journal.

Разходите на предприятията в категорията "реклама" не са единствената категория разходи, която е изложена на негативни макроикономически тенденции. Технологични гиганти като Microsoft, Alphabet и Amazon (чрез своето подразделение Amazon Web Services или AWS) получават куп пари от други компании за софтуер и услуги. Разумно е да се очаква, че тези постъпления ще бъдат засегнати, тъй като клиентите стават предпазливи в условията на макроикономически предизвикателства.

В исторически план разходите за софтуер не се съкращават в същата степен като разходите за реклама. Microsoft, Amazon (AWS) и Alphabet са лидерите в областта на изчислителните облаци.

Очаква се ръстът на приходите да остане силен, но натискът върху разходите ще натежи върху очакванията за печалбите. Излишно е да добавяме, че тези технологични лидери са изправени пред свити маржове, пише в свой анализ финансовата компания Zacks Equity Research.

Дали тенденцията за растеж на тези компании се забавя, или не, е функция на хоризонта на притежание. Тези компании са впечатляващи двигатели на растежа в дългосрочен план дори ако тези прогнози за 2023 и 2024 г. се понижат в следващите дни.

Възможно е разходите за реклама да намаляват, както ще потвърдят отчетите на Meta и Alphabet тази седмица, но никой не предполага, че се очаква те да загубят дял от рекламния пазар на традиционните медии.

Когато макроикономическите облаци се разсеят, което в крайна сметка ще се случи, тези цифрови платформи ще са налице, за да възстановят тези разходи.

Общите приходи за третото тримесечие на технологичния сектор като цяло се очаква да намалеят с 14,1% спрямо същия период на миналата година при леко по-високи приходи (ръст от 1,8%).

Тази обща картина на "Големите 5" играчи, както и на сектора като цяло, показва тенденция към забавяне на растежа. Въпреки това, за разлика от тази „тримесечна картина", годишната картина показва много по-голяма стабилност.

Включвайки всички резултати до петък, 21 октомври, вече имаме резултати за третото тримесечие от 99 членове на S&P 500, които заедно представляват 23,6% от общата пазарна капитализация на индекса.

Тази седмица навлизаме в сърцевината на сезона на отчетите, като предстои да бъдат публикувани резултатите на повече от 650 компании, включително резултатите на 160 членове на S&P 500. В допълнение към гореспоменатите технологични играчи от "Голямата петорка" тази седмица има представители на практически всички сектори.

За 99-те членове на индекса, които вече са отчели резултати, общите приходи са намалели с 4% спрямо същия период на миналата година при по-високи със 7,3% приходи, като 76,8% от компаниите са надхвърлили прогнозите за печалбата на акция, а 64,6% - за приходите.

Но именно силният принос на енергийния сектор поддържа общия ръст на приходите за третото тримесечие на положителна територия. Като се изключи енергийният сектор, приходите за третото тримесечие на останалата част от индекса S&P 500 биха се понижили с 5,7% спрямо същия период на миналата година, изчисляват от Zacks Equity Research.