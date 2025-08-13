AI инвестициите и бизнесът с игри подкрепиха резултатите на Tencent

Tencent Holdings отчете по-добри от очакваното резултати на фона на устойчивостта на основния си бизнес с игри и бързия растеж, воден от изкуствения интелект, в сегмента на маркетинговите услуги, съобщава WSJ.

Най-голямата компания в Китай по пазарна капитализация и оператор на WeChat съобщи в сряда, че нетната печалба за второто тримесечие е нараснала със 17% спрямо година по-рано до 55,63 млрд. юана, което се равнява на 7,75 млрд. долара. Това надминава прогнозата на анализаторите от FactSet за 51,095 млрд. юана.

Приходите на компанията за видеоигри и социални медии са се увеличили с 15% до 184,50 млрд. юана, което също е над прогнозите на анализаторите. Цифрата е нов рекорд и бележи трето поредно тримесечие с двуцифрен растеж.

Основният бизнес на Tencent в областта на игрите запазва стабилна динамика, като приходите от местни игри са се увеличили с 17%, подкрепени от традиционни заглавия като Honor of Kings и Peacekeeper Elite, както и от значителни отложени приходи през първото тримесечие. Сегментът с международни игри отбелязва 35% увеличение на приходите благодарение на ръста в продажбите на игрите на Supercell и PUBG Mobile.

Приходите от маркетингови услуги отбелязват бърз растеж от 20%, което компанията приписва на обновения си основен модел за реклама.

Капиталовите разходи за периода април-юни се удвояват в сравнение с предходната година и достигат 19,10 млрд. юана, тъй като компанията продължава да увеличава разходите си за изкуствен интелект. По-рано тази година президентът на Tencent Мартин Лау прогнозира, че капиталовите разходи за 2025 г. като процент от приходите ще достигнат нива от около 10%.

Анализатори от Barclays по-рано заявиха, че инвестициите на Tencent в изкуствен интелект може да се отразят на маржовете ѝ. Въпреки това „тези инвестиции са абсолютно необходими, за да се запази преднината в надпреварата за изкуствен интелект в Китай“, написаха те в скорошна бележка.

Tencent се конкурира с други китайски технологични гиганти като Alibaba и стартъпи като DeepSeek за създаването на най-добрите модели с изкуствен интелект и подобряването на предложенията си, които обхващат игри, социални медии, дигитални плащания и облачни услуги.

Акциите на компанията поскъпнаха с 4,7% преди обявяването на резултатите, затваряйки на най-високото си ниво за последните четири години.