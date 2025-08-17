Точно навреме? Производителите се обръщат към AI, за да устоят на бурята с митата

Производители като американската компания за косачки за трева The Toro Company не се притесняват от възможността за глобалните търговски мита на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише Ройтерс.

Въпреки петте години драматични прекъсвания на доставките от пандемията от COVID до днешните търговски войни, Toro устоява на всяко изкушение да препълни складовете си до краен предел.

„Вероятно сме на нивата на запасите отпреди пандемията“, коментира главният мениджър на веригата за доставки Кевин Карпентър, изглеждайки отпуснат пред бяла дъска в офиса си в Минеаполис. „Имам предвид 2019 г. Мисля, че всички ще бъдат на нивата от 2019 г.“

Запасите на американските производители сякаш бяха на въртележка тази година, тъй като компаниите се втурнаха да изпреварят крайните срокове на Тръмп за повишаване на митата, само за да станат свидетели многократното им отлагане. Но след увеличаването им след пандемията, запасите до голяма степен са се свили, сочат данни на Американския институт за управление на доставките.

Вместо това управлението на запасите „точно навреме“ – което има за цел да повиши ефективността и да намали разхищението чрез поръчване на стоки, само когато са необходими – се завръща.

Но как могат фирмите да управляват икономични запаси, дори когато митата се колебаят, забраните за износ изникват неочаквано, а конфликтите бушуват?

По думите им един от отговорите е изкуственият интелект (AI).

Карпентър твърди, че използва изкуствен интелект, за да обработи ежедневния поток от новини, които биха могли да повлияят на бизнеса на Toro - от последните публикации на Тръмп в социалните мрежи до цените на стоманата, в персонализиран подкаст, който слуша всяка сутрин.

Неговият екип използва и генеративен изкуствен интелект, за да пресява море от данни и да предлага кога и колко компоненти да се купят от кого.

Това е индустрия, която преживява бум. Разходите за софтуер за вериги за доставки, който включва генеративен изкуствен интелект, способен да се учи и дори да изпълнява задачи самостоятелно, биха могли да достигнат 55 млрд. долара до 2029 г., в сравнение с 2,7 млрд. долара сега, според американската изследователска фирма Gartner, отчасти поради глобалната несигурност.

Еуфория

„Инструментът просто ви показва всичко: „Мисля, че можете да вземете 100 тона от този продукт от този завод и да го прехвърлите в онзи завод. И просто натискате „Приемам“, ако това ви се струва логично“, споделя Мат Йохим, консултант по веригата за доставки на McKinsey.

Най-големите доставчици на софтуер за веригата за доставки по приходи са германската SAP, американските Oracle, Coupa и Microsoft, както и Blue Yonder - подразделение на Panasonic, сочат данни на Gartner.

Генеративният изкуствен интелект е в начален стадий на развитие, като повечето фирми все още имат пилотни проекти и харчат скромни суми, посочват експерти от индустрията.

По думите им тези инвестиции могат да достигнат десетки милиони долари, когато бъдат внедрени в голям мащаб, включително използването на AI агенти, които вземат свои собствени решения и често се нуждаят от скъпи подобрения на системите за управление на данни и други IT системи.

В коментар за тази статия SAP, Oracle, Coupa, Microsoft и Blue Yonder описват силен растеж на генеративните AI решения за вериги за доставки, без да дават конкретни цифри.