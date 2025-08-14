Печалбата на Lenovo отново расте, преодолявайки митническите препятствия

Печалбата на Lenovo Group се завръща към растеж, след като основната дейност на най-големия производител на персонални компютри в света остава силна въпреки предизвикателствата, породени от митническата политика на САЩ и геополитическите сътресения, съобщава WSJ.

Нетната печалба за първото фискално тримесечие, приключило в края юни, се удвоява до 505 млн. долара, надминавайки пазарните очаквания. Без да се отчитат еднократните ефекти, коригираната нетна печалба се увеличава с 22% спрямо предходната година.

Резултатите представляват обрат спрямо първите три месеца на 2025 г., когато компанията отчете първия си спад в печалбата от повече от година поради ескалирането на търговското напрежение между САЩ и Китай. Изпълнителният директор Ян Юанцин заяви пред The Wall Street Journal през май, че макар американските мита върху Китай да са изненадали Lenovo в началото на годината, компанията е в добра позиция да преодолее рисковете благодарение на глобалните си производствени бази.

Приходите са се увеличили с 22% до нов рекорд от 18,83 млрд. долара за първото тримесечие, съобщи компанията в четвъртък, надминавайки предишния рекорд от времето на пандемията.

Основният бизнес на Lenovo – сегментът на интелигентни устройства, който включва персонални компютри, смартфони и таблети, отбеляза 18% ръст на приходите. Това е най-бързият растеж за 15 тримесечия и се дължи на по-голямото проникване на персонални компютри с изкуствен интелект.

Доставките на персонални компютри през тримесечието, приключило през юни, са се увеличили с 15% до 17 млн. броя, с глобален пазарен дял от почти 25%, показват данни на IDC. Глобалните доставки на персонални компютри са нараснали с 6,5% през периода, въпреки че на американския пазар започват да се появяват опасения, свързани с митата, което води до стагнация на доставките там.

Северна и Южна Америка формират 33% от продажбите на компанията през тримесечието.

През последните години Lenovo разнообразява източниците си на приходи, стремейки се да увеличи приходите от услугите, успоредно с основния си бизнес с персонални компютри.

През последното тримесечие бизнесът с инфраструктурни решения на компанията, който включва сървъри, съхранение и мрежови услуги в центрове за данни, отбелязва ръст на продажбите от 36%, но отново отчита оперативна загуба поради нарастващите инвестиции в AI инфраструктурата.

Акциите на Lenovo поевтиняха с 3,6% в Хонконг след обявяването на резултатите.