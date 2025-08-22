Мъск е търсил помощ от Зукърбърг за финансирането на офертата за придобиване на OpenAI

Илон Мъск се е опитал да привлече Марк Зукърбърг за непоисканата си оферта за придобиването на OpenAI тази година, гласи съдебно изявление на стартъпа, цитирано от Bloomberg.

OpenAI твърди, че Мъск е посочил главния изпълнителен директор на Meta Platforms Марк Зукърбърг като един от хората, с които е общувал за потенциално финансиране на сделка за разработчика на ChatGPT.

Нито Зукърбърг, нито Meta са подписали писмото за намерение, нито пък са се включили в офертата за 97,4 млрд. долара, гласи документът на OpenAI. Още през февруари бордът на OpenAI официално отхвърли офертата на Мъск.

Милиардерът и неговите представители не са отговорили веднага на запитването за коментар. Meta отказва да коментира. OpenAI не желае да говори за съдебния документ.

Мъск и Сам Алтман са работили заедно по основаването на OpenAI преди десетилетие, но впоследствие лидерът на Tesla създаде конкурентния стартъп xAI. Предприемачът влезе в правен спор с OpenAI, като многократно се опита да провали плановете на стартъпа да се преструктурира като по-традиционен бизнес с цел печалба. Милиардерът заведе две дела срещу OpenAI за предполагаемо отклонение от основополагащите ѝ принципи и поиска от съда да блокира усилията за промяна в структурата на компанията.

Доказателствата, че Мъск тихомълком се е опитвал да убеди един от основните конкуренти на OpenAI да му помогне да придобие стартъпа, биха могли да подкопаят правните твърдения на милиардера, че партньорството на Алтман с Microsoft е предало обществената мисия на OpenAI.

В четвъртък OpenAI поиска съдията да разпореди на Meta да предаде документация, свързана с всякаква комуникация, която технологичната компания е имала с Мъск.

Meta настоява съдът да отхвърли искането на OpenAI, заявявайки: „Документите на Meta не могат да съдържат доказателства за „координация“ с Мъск, нито за предполагаемия опит на Meta да закупи OpenAI, нито за каквато и да е друга свързана информация, след като Meta не се присъедини към офертата на Мъск.“

„Комуникацията на Meta, (ако има такава), с организации, които са се присъединили към офертата, също е от малко или никакво значение и във всеки случай трябва да се търси от тези организации, а не от Meta, която не е участвала“, добавя компанията.