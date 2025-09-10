Mistral се очертава като последна и най-голяма надежда за европейския претендент в AI надпреварата

Инвестицията на ASML Holdings от 1,3 млрд. евро в Mistral дава на френския стартъп ценна доза капитал и е гласуване на доверие, докато фирмата се опитва да изгради шампион в изкуствения интелект (AI) в Европа, пише Bloomberg. И все пак Mistral все още трябва да докаже, че може да оцелее в една индустрия, доминирана от доста по-големи американски и китайски конкуренти.

Оценката на базираната в Париж компания ще скочи до 11,7 млрд. долара като част от кръг на финансиране, воден от ASML, което я поставя сред най-високо оценените частни компании в Европа само две години и половина след основаването ѝ. Mistral е единствената фирма на континента, която изгражда голям езиков модел, конкуриращ се с компании като OpenAI и DeepSeek. И все пак компанията все още е малка в сравнение с лидери като OpenAI, която наскоро достигна оценка от 500 млрд. долара при вторична продажба на акции.

Mistral и ASML сключиха сделката – рядък съюз между две от най-важните фирми в региона що се касае до AI – с идеята за оптимизиране на промишленото производство. Това позициониране показва как стартъпът се опитва да се отличи на AI пазара, доминиран от САЩ и Китай. Приблизително половината от общите дговори на Mistral на стойност 1,4 млрд. евро, които включват сделки с BNP Paribas, Stellantis и CMA-CGM, идват от Европейския съюз. Френският президент Еманюел Макрон директно насърчи водещи френски компании да работят със стартъпа.

Жанет цу Фюрстенберг, управляващ директор на General Catalyst, която е инвеститор в Mistral, нарече хода на ASML важна стъпка за суверенитета на Европа в областта на изкуствения интелект и „супер интересен план за други европейски индустриални доставчици“.

Инвестицията се случва в момент, в който европейските лидери търсят начини за намаляване на зависимостта от технологии, разработени в Америка, и прави паралели с партньорството на OpenAI с Microsoft. Това споразумение осигури на стартъпа щедро финансиране и първокласна инфраструктура, която му позволи да доминира на пазара на големи езикови модели.

Германският софтуерен гигант SAP, една от най-високо оценените компании в блока по пазарна капитализация, е провел предварителни разговори с Mistral за потенциална инвестиция, твърдят запознати с разговорите. Кристиан Клайн, главният изпълнителен директор на компанията, открито заяви, че е необходимо Европа да приоритизира използването на изкуствен интелект в индустрията, вместо да се фокусира върху изграждането на центрове за данни. Представител на SAP отказва да коментира Mistral, а представител на Mistral не е отговорил на запитването за коментар.

Докато чуждестранните конкуренти на Mistral инвестират стотици милиарди долари в обучение и изчислителна мощност за модели с изкуствен интелект, анализатори се чудят дали инвестицията на ASML не е прекалено закъсняла. Възникват и въпроси за това как тези две компании, които са на няколко нива една от друга във веригата на стойността на изкуствения интелект, ще могат да допълват бизнеса си взаимно.

Семената на сделката са посяти, когато главният изпълнителен директор на ASML Кристоф Фуке и съоснователят и главен изпълнителен директор на Mistral Артур Менш се срещат преди 18 месеца, както и по-късно по време на срещата на върха за AI в Париж. Двамата обсъждат различни възможности за ползване на изкуствен интелект.

