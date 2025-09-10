Експерт: Изкуственият интелект в домакинските уреди беше голямата звезда на изложението IFA 2025

Изкуственият интелект (AI) вече е интегриран във всеки продукт на потребителската електроника и домакински уреди. Това мнение изрази Габриела Чифличка, генерален секретар на Асоциацията на производителите на домакински електроуреди в България, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Тя обясни, че потребителското преживяване, устойчивостта и приложението на AI в индустрията са били основните акценти на най-голямото европейско изложение за потребителска електроника и домакински уреди – IFA 2025, състояло се в Берлин.

По думите ѝ AI позволява пестенето на ресурси, дава устойчивост и безопасност, освобождава от рутинните задачи, като осигурява повече време за семейството.

„Има решения, които посредством изкуствен интелект съдействат за намаляване на стреса от ежедневието. Рутинните задачи се опростяват, което дава повече възможност на домакинствата за релакс и занимаване със собствените им интереси“, обясни Чифличка. Тя уточни, че технологията се адаптира към изискванията на потребителите, изследва и се обучава от техните навици, и излиза с готови решения.

Експертът даде пример с интелигентните фурни, които могат да предлагат рецепти, да преведат потребителите през процеса на готвене, да разпознават рецепти и сами да настройват програмата за готвене. Освен това, тези електроуреди могат да се управляват дистанционно.

По думите ѝ това означава, че интелигентните уреди с изкуствен интелект изразходват по-малко ресурси и се адаптират към реалното натоварване.

Мениджърът посочи, че производителите залагат все повече на рециклирани материали, които идват със съответните предизвикателства – недостиг на качествени вторични суровини и гарантиране на веригите на доставки, както и преодоляване на загубата на конкурентоспособност от страна на европейските производители.

„Европейските институции и националните правителства има още по какво да работят, защото през последните години Европа губи конкурентоспособност“, коментира Габриела Чифличка. Тя съобщи, че на този фон глобалният пазар на електроуреди отбелязва ръст от 4,6%, а Европа се завръща на положителна територия, макар и с минимално повишение от 0,1%.

Мениджърът отчете, че съществуват регионални разлики – повишението в източната част на континента е 2,2%, а България следва регионалната тенденция и се движи стабилно. По думите на Чифличка причината е, че пазарът у нас е „развиващ се“ и домакинствата продължават да се оборудват.

