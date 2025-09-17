Деян Георгиев: У нас се върви доста бавно към адаптирането на AI за бизнес цели

В България вървим доста бавно към адаптирането на изкуствения интелект за бизнес цели, като едва около 6,5-7% от компаниите използват AI, в сравнение със световно ниво от 78% към 2025 г. Това каза Деян Георгиев, основател на TORO RANK, в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Това бавно адаптиране има пряко отражение върху пазара на труда, където вече се забелязва нарастващо изискване за познаване и работа с изкуствен интелект в обявите за работа, особено за по-млади кадри“, посочи той.

Мениджърът коментира резултати от проучване на компанията на потребителските нагласи към технологията. По думите му една от основните причини, които българските бизнеси изтъкват за бавното адаптиране на изкуствения интелект, е липсата на качествени данни, с които да "отхранят" своите модели.

„AI може да направи служителите много по-компетентни и продуктивни, което е нещо, което бизнесите търсят за оптимизация на разходите“, посочи Георгиев, който е основател на TORO RANK – агенция, специализирана в създаването на устойчиви стратегии за органично търсене, съобразени с нуждите на съвременния дигитален бизнес.

Според него има опасения, че ако компаниите започнат по-сериозно да адаптират AI, цели позиции биха могли да изчезнат, тъй като ще бъдат поети от изкуствения интелект, въпреки че той все още се нуждае от човешки надзор.

Проучването показва, че най-популярните модели на изкуствен интелект са ChatGPT на OpenAI, който води класацията по най-голям интерес, и Gemini, който стабилно набира скорост и става все по-популярен.

Мениджърът уточни, че Gemini се отличава с многобройни възможности, като генериране на текст, код, изображения, а също така и видео с техния нов модел VO3.

Той отбеляза, че интересна аномалия е нарастващата популярност на DeepSeek, чиято причина се отдава на много ниската цена за използване на неговото API в сравнение с останалите, и това го прави подходящ за бизнеси с ограничени инвестиции, както и на добрата му безплатна версия за потребителско ползване, сравнима с ChatGPT.

Деян Георгиев съобщи, че проучването е проведено посредством Google Trends, като са анализирани данни от последните 12 месеца, както и от последните 90 дни, за да се визуализират ясно тенденциите и развитието на изкуствения интелект в България.

Какво показва изследване за AI по градове у нас? Какви са потенциалните възможности за интегрирането на изкуствения интелект? Заплаха ли е AI за някои позиции на пазара на труда?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.