Защо Meta мисли, че може да надвие Apple в потребителските AI устройства?

В Силициевата долина е популярно мнението, че хардуерът е труден. В случая на Meta Platforms също така е и изключително скъп, пише Wall Street Journal.

Компанията майка на Facebook и Instagram е генерирала кумулативна оперативна загуба от малко над 68 млрд. долара през последните четири години в сегмента, който нарича Reality Labs. Това поне е сумата, за която инвеститорите знаят. Meta не започна да разкрива финансови резултати за хардуерния си бизнес до 2021 г. – седем години, след като похарчи 2 млрд. долара, за да придобие производителя на очила за виртуална реалност Oculus.

Този бизнес постигна няколко по-скромни успеха, но те не бяха достатъчни, за да се спрат негативните последици. Meta е продала около 2,8 млн. бройки от своите умни очила Ray-Ban през последните четири тримесечия, сочат данни на IDC. Това е прилична бройка, но все пак само около 1% от това, което фирмата за пазарни проучвания прогнозира за продажбите на iPhone през същия период. А новите умни очила, които Meta представи миналата седмица, също не се очаква да променят този курс. Анализатори прогнозират близо 20 млрд. долара оперативна загуба за сегмента Reality Labs тази година.

Но Meta играе дългосрочно и има много амбициозна цел. Компанията очевидно вярва, че доминацията на Apple при потребителските устройства е уязвима в ерата на изкуствения интелект (AI). Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг смята умните очила за ключови за неговата визия за подобрена версия на AI, наречена „суперинтелект“ – изкуствен интелект, който надминава човешкия.

Те все още не са постигнали това. Но AI дава тласък на възможностите на умните очила, които започнаха основно като камери, позиционирани на лицето. Най-новите очила на Meta, наречени Ray-Ban Display, вече имат функции като показване на субтитри в реално време, които показват текст на човека, който ви говори в шумна стая. Бъдещите умни очила, които ще ползват по-мощни модели с изкуствен интелект, теоретично биха могли да осигурят пълна контекстуална осведоменост, при която потребителят например може да погледне несглобена мебел и веднага да получи инструкции стъпка по стъпка как да я сглоби.

„Проектирахме нашите очила, за да дадем на хората нови възможности веднага щом станат възможни“, коментира Зукърбърг при представянето на новите устройства.

Това е друг начин да каже, че очилата на Meta са изпреварили значително времето си. Новите Ray-Ban Display проектират данни директно в лещата и включват иновативна гривна, която позволява на потребителите да управляват устройството с жестове. Новите спецификации предизвикаха голям интерес, особено с началната цена от 799 долара, която е далеч по-ниска от очилата Vision Pro на Apple, струващи 3500 долара. Но спецификациите на Meta може би също се нуждаят от повече подобрения, като се има предвид, че демонстрацията, която Зукърбърг направи на живо, имаше някои сериозни проблеми на сцената.

И все пак, предвид значителните инвестиции в AI, Зукърбърг е прав да търси нови и нови начини, по които потребителите могат да взаимодействат с нея. В момента смартфоните и персоналните компютри са основните портали към изкуствения интелект, но това може да се промени, тъй като технологията отключва нови възможности, които не са добре пригодени за тези устройства. Meta не е единствената компания, работеща по тази идея. OpenAI привлече известния бивш дизайнер на Apple Джони Айв, за да създаде серия от „AI компаньони“, които компанията описва като „трето основно устройство“ освен персоналния компютър и смартфона.

Тези новодошли в хардуера изглежда като да нямат големи шансове. Apple има десетилетия опит в създаването на прецизно проектирани и много печеливши хардуерни продукти. Но Meta има някои предимства, включително възможността да предлага продуктите си на огромна потребителска база от близо 3,5 млрд. души дневно. А солидната печалба, генерирана от основния бизнес на Meta с реклама, може да покрие доста други залози. Общият оперативен марж на Meta за 12-те месеца до края на юни беше 44% - с 12 процентни пункта над този на Apple за същия период, въпреки огромната загуба на Reality Labs.

Meta също така беше много по-смела в прехода си към AI, подпомогната от ентусиазма на Зукърбърг и пълния му контрол върху акциите с право на глас на компанията. Meta значително превъзхожда много по-голямата Apple както в научноизследователската и развойна дейност, така и в капиталови разходи, и притежава повече базови технологии за изкуствен интелект, например серията големи езикови модели Llama.

Брайън Новак от Morgan Stanley твърди, че новите очила на Meta показват важността на „широкообхватния подход“ на компанията за изграждане на платформа за изкуствен интелект. В бележка до клиентите той добавя, че „водещият собствен хардуер на Meta, вградената интеграция с изкуствен интелект и уникалните набори от данни са ключови диференциращи фактори за възползване от тази огромна възможност“.