Подземна мина в Италия става дом на огромен център за данни

В дълбините на действаща мина в планинския масив Доломити в Италия тече работа по създаването на център за данни. Това ще бъде първият и единствен център в Европа, инсталиран в действаща мина, съобщава Euronews.

Известен като Trentino DataMine, проектът е съвместно предприятие между Университета в Тренто и малка група частни компании.

Джулиано Клаудио Периторе, експерт по цифрови данни и президент на Асоциацията на италианските интернет доставчици, заяви, че е „очарован“ от проекта, защото мината обикновено се смята за много влажна среда и следователно изобщо не е подходяща за помещение, в което да бъде инсталиран център за данни.

„Чували сме, че в чужбина центрове за данни се разполагат на необичайни места, но никога не бях чувал да са в мина, тъй като ние възприемаме мината като влажно място, следователно неподходящо за център за данни“, изтъква той.

„В случая с Trentino имаме нещо специално, защото доломитната скала е абсолютно суха, в стабилна планина, но преди всичко виждаме как такова пространство се използва от минната дейност“, добавя Периторе.

Инсталиран хардуер. Снимка: Trentino DataMine

Проектът, който ще струва 50,2 млн. евро, е частично финансиран от инструмента на Европейския съюз (ЕС) Next Generation EU, като 18,4 млн. евро идват от публични източници, а останалата част - от частни компании в областта на информационните технологии и строителството.

„Още преди години се планираше да се използват тези пространства, които имат уникални характеристики, много подходящи за помещаване на център за данни. Решихме да реализираме това, защото е налице комбинация от физическа сигурност с ниско въздействие върху околната среда и енергията“, посочва Роберто Лоро, главен технологичен директор на Dedagroup, една от участващите в проекта компании, и член на борда на Trentino DataMine.

Центърът се счита за сигурен, защото е на 100 метра под земята и е изключително стабилен от хидрогеоложка гледна точка. Той ще бъде защитен от земетресения и бомби, а киберсигурността ще бъде гарантирана чрез абсолютната непроницаемост на скалата към електромагнитни вълни и от използването на най-високите налични нива на технологии, които ще бъдат постоянно актуализирани.

Работници в подземната мина в Италия. Снимка: Trentino DataMine

Синергии с местните индустрии

Мината, собственост на компанията Tassullo, отдавна добива доломит, използван в строителството, селското стопанство, керамиката и стъклото. С извличането на материала, сухата среда от 12 градуса по Целзий се оказва идеална за съхранение на различни продукти.

Ябълки от региона Трентино, местни вина и сирене Трентинграна се съхраняват тук, понякога до една година.

Лоро обяснява, че тези, които се нуждаят от топлина, могат да използват произведената от работещите сървъри, докато тези, които се нуждаят от охладителни системи, могат да се възползват от охлаждането, използвано в други процеси.

„Щастливи сме, че този център за данни съществува редом с други инициативи - съхранението на ябълки, вино, сирене - и очакваме с нетърпение и други инициативи, защото разчитаме на синергии. Тези, които се нуждаят от топлина, могат да използват топлината, която произвеждаме“, подчертава Лоро.

Около 60 работници полагат 50 километра електрически и оптични кабели и три километра тръби. Инсталирани са вентилационни системи и генератори за електричество, въпреки че голяма част от охлаждането идва по естествен път от постоянната температура в мината.

Приблизително 80% от съоръжението е под земята, а останалата част е предназначена за офиси, охрана и рецепции. Шкафовете за съхранение на сървъри вече са разположени и се очаква да заработят до декември.