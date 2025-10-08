IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
До края на 2030 г. всеки българин трябва да носи в мобилното си устройство дигитален портфейл

Как да стане функционална инфраструктурата, коментира проф. Георги Димитров, председател на съвета на директорите на „Евротръст Технолъджис“

Снимка: NordWood Themes Unsplash.
Всеки гражданин  на Европейския съюз до 2030 г. ще носи в мобилното си устройство дигитален портфейл, съдържащ лични и професионални данни, валидни както в България, така и трансгранично. Това съобщи проф. Георги Димитров, председател на съвета на директорите на „Евротръст Технолъджис“, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той обясни, че това е в изпълнение на Стратегията за цифрова трансформация 2026-2030 на Европейския съюз, което по думите му е „еманация на обявената от Европейската комисия политика идея да се връчи във ръцете на хората европейски профил с дигитална самоличност“.

България публикува за обществено обсъждане своята Стратегия за цифрова трансформация за периода 2026-2030 година. Целта на документа, който беше определен като "основополагащ", трябва да ускори цифровото развитие чрез модернизация на публичния сектор, развитие на иновациите и изграждане на конкурентоспособна цифрова икономика с активното участие на гражданите, бизнеса и институциите.

Проф. Георги Димитров отбеляза, че "самият стратегически документ е хубав“ и пренася насоките, които се съдържат в основните европейски стратегически документи

Функционалност

Въпреки че покритието на инфраструктурата е "достатъчно задоволително", проф. Димитров подчерта, че акцентът трябва да падне върху нейната функционалност. "По-важният интерес, който за мен представлява стратегията, е именно превръщането в оперативно съвместима инфраструктура", заявява той.

Целта е средата да стане общодостъпна, позволявайки свързване на различни устройства, частни мрежи и системи, което ще улесни електронното упражняване на права и достъпа до услуги.

Дигитална самоличност

Проф. Димитров предупреди, че България изостана много в този процес по отношение на държавната политика, тъй като все още липсва адекватна законодателна рамка, която да регулира доставчиците, супервизията и регистрите.

Той напомни, че всяка държава трябва да нотифицира Европейската комисия за поне един портфейл до края на 2026 г.

План, пари и държавна политика

„Въпреки стратегическите цели за насърчаване на дигиталната икономика и малките и средни предприятия, изпълнението остава предизвикателство“, смята проф. Димитров.

Той отбеляза, че "хубаво пожелание като стратегически цел е много красиво, много е хубаво", но смята, че специално по отношение на инструментите за насърчаване на специално на малки и средни предприятия, "има много какво се желае."

Професорът препоръча за превръщането на стратегията в реалност, да има план, пари и държавна политика, "много последователна държавна политика" и "голям, огромен стимул към IT-сектора в България".

Как ще се реализира осъществяването на дигитализацията в документацията на хората? Близо ли сме до целта да станем цифрова държава? Какъв ще е планът и финансовите инструменти, с които ще се осъществи дигитализацията?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

