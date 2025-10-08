Юристи: Експертизата на адвокатите не може да бъде напълно заменена от технологиите

Експертизата на адвокатите, натрупана на база опита им, не може да бъде напълно заменена от технологиите. Това мнение изрази д-р Цветелина Димитрова, главен асистент по Международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според нея личният поглед, причинно-следствените връзки, дори субективните впечатления имат голямо значение, което „невинаги може да бъде уловено от технологиите“.

„Емпатията, човешкото отношение и разбирането ще играят все по-голяма роля между адвокати и клиенти“, прогнозира проф. Мартин Захариев, старши правен експерт във фондация „Право и интернет“ и преподавател в УниБИТ.

По думите му тези юристи, които проявяват човешко разбиране и критично мислене, ще излязат на преден план в контекста на развитието на технологиите, които генерират много информация, но не „винаги полезна и качествена“.

AI помага, но е нужно внимание

И двамата юристи отбелязаха, че новите технологии и изкуственият интелект предоставят доста професионални възможности.

„Разбирането на колегите в моята кантора винаги е било, че не трябва да се бяга от технологиите и че иновациите не са нещо несъвместимо с правната професия, която не трябва да стои в строги рамки“, каза д-р Димитрова.

Тя съобщи, че в практиката си използва изкуствен интелект основно за първоначална обработка на големи обеми от информация, но проявява засилено внимание поради рисковете, свързани с неверни или непълни отговори, които AI може да даде.

„Наблюдаваме също, че все повече потенциални клиенти използват изкуствения интелект, когато правят задания и поднасят правния си казус към адвокатите. Много личи при запитвания по имейл, че писмото е оформено от изкуствен интелект и в него вече се съдържат предпоставки на отговори, които в определени случаи са неотносими към конкретния проблем“, обясни д-р Димитрова и допълни, че на адвокатите се налага да обясняват на клиента, че проблемът му е различен от този, който изкуственият интелект е дефинирал.

Знанията, а не полът са водещи в избора на адвокат

Проф. Захариев и д-р Димитрова бяха първите гости в новата рубрика на „Бизнес старт“ „Равни в бизнеса“, която ще се превърне в място за дискусии, мнения и коментари по темата за равнопоставеността в бизнеса, корпоративното управление, академичните среди и на работното място като цяло.

И двамата са категорични, че дискриминацията не е сред проблемите в правната сфера в България и допълниха, че има блестящи примери за жени на ръководни позиции и с академичен профил.

Според проф. Захариев доверието е в основата при избора на адвокат. „Дори първоначално клиентът да подходи леко скептично към колеги жени, стигне ли се до разговор на експертно ниво, за него веднага става ясно, когато си има работа с топ професионалист независимо от пола му“, изтъкна той и допълни, че тези адвокати бързо печелят доверието на клиентите.

„При избора на адвокат водещи за клиентите са неговият профил, както и специфичните му знания и умения, не толкова полът му“, съгласи се и д-р Димитрова.

Тя обясни, че се е случвало, когато в приемната за среща с клиент влязат двама адвокати – мъж и жена, погледът на клиента автоматично да се насочи към мъжа. „В рамките на разговора по-голяма роля играят конкретните знания и умения и дали профилът на адвоката ще допадне на клиента, който търси връзка на доверие и експертни знания от адвоката си“, коментира юристът.

Кои са най-разпространените клишета за адвокатите? Как пандемията и новите технологии промениха университетските преподаватели по право и практиките им на преподаване? Как се привлича вниманието на студентите? Защо личните истории и опит помагат да се разрешават по-лесно казуси?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „Бизнес старт“ можете да гледате тук.