Как Google ходи по въже с AI?

Лиз Рийд, лидерът на бизнеса на Google с търсачки, има трудна задача.

Тя се опитва да убеди обществеността, че изкуственият интелект (AI) не е убил доходоносния бизнес на Google – този с търсенето, който носи повече от половината от приходите от продажби на компанията майка Alphabet.

Същевременно адвокатите на Google полагат усилия, за да убедят федералните съдии, от които зависи съдбата на компанията, че изкуственият интелект всъщност представлява огромна заплаха за монополния ѝ бизнес.

Тогава кое е вярното? Рийд получава същия въпрос по време на епизод на подкаста Bold Names на Тим Хигинс от Wall Street Journal. „Това наистина е момент на експанзия“, коментира тя. „Така че, както Google може да расте много успешно, така и други могат да растат успешно“.

Добре, но общоприетото мнение сред мнозина в Силициевата долина е, че чатботовете и AI асистентите ще заменят нуждата от търсачки. Потребителите просто ще искат от ChatGPT на OpenAI или Grok на xAI отговори на това, което преди биха питали търсачката на Google.

Рийд не смята, че появата на чатботове с изкуствен интелект помага на потребителите да искат повече информация. Така че, независимо дали търсят информация по старомодния начин (чрез търсене в Google), или по нови начини (чрез задаване на въпроси в ChatGPT), общият брой хора, които искат да открият информация, нараства.

Това обяснява защо компанията твърди, че броят на заявките за търсене се е увеличил, докато в същото време пазарният ѝ дял е леко намалял, спадайки под 90% тази година, до нива, невиждани от около десетилетие, посочва компанията за пазарни проучвания Statcounter.

Един от печелившите е Microsoft. Компанията бързо интегрира моделите с изкуствен интелект на партньора си OpenAI, брандирани като Copilot, в страницата си за търсене Bing.

Но с 3,98% глобален пазарен дял, Bing – играч номер две след Google, не е особено популярен. С други думи, Microsoft дори не е Pepsi за Coca-Cola-та на Google.

По време на едно от двете знакови антимонополни дела на Google главният изпълнителен директор на Microsoft Сатя Надела каза на съдията, че е нужно нещо повече от просто напредък в областта на изкуствения интелект, за да се преодолее господството на Google в търсенето, особено на мобилните устройства.

„Предимството в дистрибуцията, което Google има днес, не изчезва“, коментира той пред съдия през 2023 г.

Аргументът му беше подкрепен в скорошно дело на милиардера Илон Мъск срещу Apple. Делото е за специалните отношения на компанията с OpenAI, които позволяват захранването на чатове в iPhone с изкуствен интелект.

Компаниите на Мъск, xAI и X, твърдят, че iPhone е от решаващо значение за въвеждането на конкурентни чатове с изкуствен интелект. Те посочват, че отношенията между Apple и OpenAI дават на ChatGPT несправедливо предимство, въпреки че Мъск залага, че в крайна сметка чатовете с изкуствен интелект ще повлияят зле на екосистемата на Apple.

Позициите и на Надела, и на Мъск подчертават колко важен е потребителят на мобилни телефони и данните, които той генерира, за бъдещето на изкуствения интелект.

