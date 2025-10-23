Airbus, Thales и Leonardo обявиха сделка за обща аерокосмическа компания

Европейски аерокосмически групи обявиха в четвъртък първоначално споразумение за обединяване на дейността си по производство на сателити, обединявайки сили след месеци на преговори, за да противодействат на бурния растеж на конкурентите, водени от Starlink на Илон Мъск, съобщава Ройтерс.

Очакваното с голям интерес споразумение между Airbus, Thales и Leonardo има за цел да създаде ново дружество, което да започне работа от 2027 г., при условие че бъде одобрено от европейските регулаторни органи, които в миналото са се противопоставяли на подобни инициативи.

Новото дружество, което все още няма име, ще наеме 25 хил. души в цяла Европа и ще е с годишни приходи от 6,5 млрд. евро (7,58 млрд. долара), базирано на данни за 2024 г., се посочва в изявление на компаниите.

Airbus ще притежава 35%, а Thales и Leonardo – по 32,5%, се посочва в изявлението, като се добавя, че дружеството ще функционира под съвместен контрол „с балансирана структура на управление“.

Очаква се обединението в космическата индустрия да генерира синергии от оперативните приходи за „средно трицифрени“ милиони евро годишно, като това ще започне след пет години, заявиха компаниите.

Под кодовото име „Проект Бромо“ преговорите между трите аерокосмически групи започнаха миналата година в опит да се копира моделът на сътрудничество на европейския производител на ракети MBDA, който е собственост на Airbus, Leonardo и BAE Systems.

Водещите европейски производители на сателити отдавна се конкурират в производството на сложни космически апарати в геостационарна орбита, но бяха засегнати от появата на евтини миниатюрни сателити в ниска околоземна орбита.

Изпълнителните директори на трите компании заявиха в съвместна декларация, че сливането ще помогне на правителствата да гарантират „автономността на Европа в стратегическата космическа област“.

Сделката ще обедини производствените и сервизните дейности на Thales Alenia Space и Telespazio – две съвместни предприятия между Leonardo и Thales – както и различни космически и цифрови дейности на Airbus, останалите космически дейности, собственост на Leonardo и Thales SESO.

Компаниите, които вече са съкратили общо около 3000 работни места в космическия сектор, не споменават за по-нататъшни съкращения, но заявиха, че ще се консултират със синдикатите по проекта.

Ройтерс съобщи по-рано тази седмица, че трите аерокосмически групи са постигнали рамково споразумение за предложено обединение на сателитните си бизнеси.

Споразумението между трите компании, всяка от които е имала периоди на напрегнати отношения в миналото, беше спасено, след като запознати източници заявиха, че през лятото преговорите са се натъкнали на пречки по отношение на управлението и оценката.