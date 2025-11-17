Рязко нарастващите печалби на технологичните гиганти имат и лоша страна - загубата на OpenAI

Инвеститорите намират голяма утеха във финансовите резултати на технологичните гиганти, докато растат опасенията от прекомерното повишаване на оценките на компаниите заради изкуствения интелект (AI). Но печалбата им има и своята грозна страна – все по-големи загуби на стартъпи за генеративен изкуствен интелект, които харчат големи суми за чипове и центрове за данни, доставяни от печелившите публични компании, пише Wall Street Journal.

Тримесечните печалби на Nvidia, Alphabet, Amazon и Microsoft нараснаха, след като свързаните с AI приходи се повишиха (тези на Meta бяха заличени от данъци). Паричните потоци са предимно добри, въпреки че сега голяма част от тях отиват за изграждане на нови центрове за данни. Част от парите идват от продажбата на услуги с изкуствен интелект на бизнеса, особено при Alphabet и Microsoft.

Но голяма част от печалбите, свързани с AI, идват от това, че тези компании са доставчици или инвеститори в частни компании, изграждащи големите езикови модели зад AI чатботовете. А те губят пари толкова бързо, колкото могат да ги наберат, и планират да продължат да го правят години наред.

OpenAI и Anthropic са двата най-големи доставчика на генеративен изкуствен интелект със своите чатботове ChatGPT и Claude, а основателите Сам Алтман и Дарио Амодей се превърнаха в технологични знаменитости.

Това, което едва сега започва да става ясно, е, че компаниите са черна дупка за пари за AI, което е обратната страна на монетата, ако гледаме печалбата на публичните компании.

И двете, заедно с редица други стартъпи, набират големи суми и се ангажират с бъдещи разходи, които ще изискват от тях да наберат много повече капитал. Докато харчат за чипове и наемане на облачни изчисления, търговците на чипове и облачни услуги се оказват печеливши и харчат много, за да разширят дейността си.

За да продължи това, трябва да се случат две неща. Първо, разработчиците на изкуствен интелект трябва да измислят печеливши продукти, за да покрият огромните си разходи за изследвания и изчисления. Второ, дотогава инвеститорите трябва да вложат достатъчно средства, за да финансират загубите, които само при OpenAI се очаква да са над 150 млрд. долара.

Всичко това може да проработи. Чатботовете са почти магическо изживяване, докато не допуснат основна грешка, като например да решат, че 5,11 е по-голямо от 5,9 – проблем, който най-новите им версии все още имат понякога.

Ако това бъде поправено, ако се коригират зеещите дупки в сигурността и халюцинациите спрат, тогава много повече бизнеси и крайни потребители ще са готови да плащат. Нови продукти, базирани на същата основна технология, биха могли да станат повсеместни и в крайна сметка да трансформират обществото.

Но дори техните създатели очакват да продължат да губят пари дълго време. OpenAI се надява да стане рентабилна чак през 2030 г., а Anthropic се е прицелила към 2028 г.

Междувременно сумите, които се губят, са изключителни.

Делът на Microsoft в загубата на OpenAI през тримесечието до 30 септември предполага, че стартъпът е загубил повече от 12 млрд. долара през периода. Не знаем със сигурност, тъй като компанията не публикува финансовите си отчети, но нямаше очевидни еднократни събития, които биха довели до огромни непарични обезценки.

