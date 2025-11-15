Азиатският AI бум се сблъсква с реалността

Световните инвеститори изтеглят пари от най-големите азиатски пазари на изкуствен интелект (AI) с най-бързия темп от поне седем месеца, докато високите оценки и намаляващият апетит за риск подкопават доверието, пише Bloomberg.

Досега този месец чужденците са продали тайвански и корейски акции за близо 4,6 млрд. долара, което ги поставя на път към най-големия месечен отлив от март и април съответно, сочат данни, събрани от Bloomberg. Това бяха пазарите с най-големи разпродажби в региона.

Отстъплението е поредният знак, че ентусиазмът около зрелищното AI рали в Азия намалява, тъй като опасенията около нарастването на оценките и несъответстващите очаквания за финансовите резултати се засилват. Избледняващите надежди за намаляване на лихвите от Федералния резерв през декември също попариха апетита за риск в глобален мащаб.

От месеци инвеститорите залагаха, че т. нар. азиатски играчи – доставчици на чипове и хардуер, които са базирани в региона и захранват глобалната AI надпревара – ще останат защитени от пазарната волатилност, благодарение на огромните разходи на технологичните гиганти.

Всичко това започва да се променя сега, докато инвеститорите насочват все повече вниманието си към това дали бумът на изкуствения интелект е преминал разумните нива. Вълната от скорошни кръгови сделки също така подхранват опасенията, че резултатите и оценките се завишават.

Някои от тези опасения още миналата седмица засегнаха световните пазари. Корейският бенчмарк индекс Kospi се откъсна от върховете си от началото на ноември, след като се повиши с цели 84% от април насам. Тайванският Taiex също се раздели с част от ръста си този месец.

Настроенията вредят и на съседна Япония, където до 7 ноември чужденците продадоха местни акции на стойност 2,3 млрд. долара, записвайки първата си нетна разпродажба от шест седмици, показват данни на борсовия оператор Japan Exchange Group. Като се включат фючърсните пазари, ралито достига 7,3 млрд. долара.

Данни от чуждестранните фондове не са налични за китайските акции, въпреки че индексът Hang Seng Tech, който проследява най-големите китайски технологични фирми, достигна територията на техническа корекция. Неотдавнашното разочарование от Tencent Holdings и Baidu допълнително засили колебанията около оценките.

Цената на акциите на двете технологични фирми се срина в петък, след като първата понижи прогнозата за капиталовите си разходи за 2025 г. след обявяването на отчета си, а втората представи най-новия си AI модел, който не успя да впечатли инвеститорите.