Плановете за въвеждане на дигитална идентичност разбуниха духовете на Острова

Плановете за въвеждане на нова национална дигитална идентичност във Великобритания пораждат сериозна обществена тревога, а някои критици, сред които и крайнодесни политици, подхранват страховете с непотвърдени твърдения, че мярката ще засили контрола на държавата върху живота на хората, предаде AFP. Според тях чрез дигиталната идентичност ще се съхранява информация за ваксинационния статус и въглеродния отпечатък, а достъпът до пътувания и храна ще бъде ограничаван – твърдения, които правителството категорично отрича.

Британският премиер Киър Стармър заяви през септември, че картата ще бъде въведена до 2029 г. Кабинетът подчертава, че тя няма да е задължителна, но ще служи за удостоверяване на правото на работа. Лидерът на антимигрантската партия Reform Найджъл Фараж заяви пред GB News, че към нея скоро ще бъде добавена и медицинска информация, а неваксинираните ще се превърнат в „второкласни граждани“. Коментаторът и лекар Рене Хоендеркамп предупреди по същия канал, че всеки, който „каже нещо нередно“, рискува да бъде „изключен“ – без възможност за пътуване, кола, покупки или нормален живот.

Говорител на британското правителство коментира пред AFP, че тези твърдения „нямат фактическа основа“, подчертавайки, че дигиталната идентичност няма да бъде задължителна и отказът от нея няма да е престъпление. Той допълни, че системата ще даде на гражданите по-голям контрол върху собствените им данни и ще улесни достъпа им до публични услуги.

Темата обаче остава крайно противоречива във Великобритания – една от малкото европейски държави без национална лична карта, където идеята традиционно среща силна съпротива. След изявлението на Стармър обществената подкрепа спада: проучване на More in Common от края на септември отчита 45% несъгласни и 31% подкрепящи инициативата, при 53% одобрение в края на 2024 г. Почти три милиона души са подписали петиция срещу проекта, което доведе до парламентарен дебат на 8 декември в Уестминстър Хол.

„Това не е тема от периферията, а ключов политически въпрос, който тревожи дори хора във висшите ешелони на властта“, коментира Силки Карло, директор на организацията за граждански свободи Big Brother Watch, която се обърна към депутатите. Райън Уейн, изпълнителен директор по политика в института „Тони Блеър“, заяви за AFP, че правителството трябва да представи „по-широка аргументация“ в подкрепа на проекта, защото в противен случай се създава „вакуум, запълван от хора, склонни да тълкуват дори добрите намерения по най-негативния начин“.

В TikTok циркулират видеа, генерирани с изкуствен интелект, показващи огромни протести срещу дигиталната идентичност в центъра на Лондон и събиращи милиони гледания, въпреки че реалните демонстрации са доста по-скромни. Част от противниците ѝ вече са участвали в кампании срещу здравните ограничения и свързват дигиталната идентичност с тези мерки. Популярен пост показва снимка на китайски деца с QR кодове за Covid тестове през 2022 г. с надпис: „Какво става, когато кажеш не?“

Известният британски конспиративен теоретик Дейвид Айк, който определя Covid като „измама“, участва в протест срещу дигиталната идентичност в Лондон през октомври. В шествието се включиха стотици, а организаторката – студентката по право Фиона Хайн, арестувана преди това на демонстрации против рестрикциите заради пандемията от Covid – заяви пред AFP, че борбата е „изцяло за свободата и правото на избор“. Тя повтори популярни конспиративни мотиви, според които проектът се ръководи от международен „елит“, включително Тони Блеър и Клаус Шваб от Световния икономически форум, който целял хората да се превърнат в „роботи и работни пчели“.

