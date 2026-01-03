Дебютът на акциите на SpaceX може да се превърне в най-голямото IPO в историята

Докато милиардерът и предприемач Илон Мъск се готви да листне акциите на SpaceX на публичния пазар, инвеститорите са в очакване на шанса да се включат във вероятно най-голямото IPO в историята, пише CNBC.

Мъск заяви в края на миналия месец, че информациите за плановете на компанията за космически технологии да излезе на борсата тази година са „точни“. Множество медии съобщиха, че IPO-то е в процес на подготовка след продажба на акции, оценяваща компанията на около 800 млрд. долара.

Според информациите очакванията са SpaceX да достигне оценка от около 1,5 трлн. долара, когато листне акциите си. Това би надминало предишния рекорд, поставен от първичното публично предлагане на Saudi Aramco през 2019 г.

Големите играчи от Уолстрийт вече подкрепят SpaceX като частни инвеститори. Рон Барон от Baron Capital заяви, че около една четвърт от личните му инвестиции са в компанията. Освен това SpaceX е една от най-големите позиции във фонда Baron Partners Fund. Тя е и най-голямата позиция във фонда ARK's Venture Fund, управляван от Кати Ууд.

Според Jefferies SpaceX е лидер на пазара на ниска орбита (LEO) около Земята.

SpaceX отбеляза тримесечен рекорд на изстрелвания в ниската орбита с 971 изстрелвания през последните три месеца на годината, което е увеличение от нас 30% спрямо предходното тримесечие и около 70% спрямо същия период на миналата година, посочва банката. Компанията изстреля над 3200 сателита през 2025 г., което е нов годишен рекорд и увеличение с над 60% спрямо предходната година.

Анализаторът Кевин Лин казва на клиентите, че обемът на изстрелванията на SpaceX „се ускорява“, докато конкурентът Amazon Leo „изостава“, въпреки че навлиза в стабилна фаза на изстрелвания. Amazon заяви през ноември, че компаниите могат да тестват преименувания продукт Leo, като целта е да навакса изоставането от Starlink на Мъск.

Лин заяви, че очаква общият брой изстрелвания от всички компании да достигне рекордни нива в близко бъдеще.

Перспективите за SpaceX са добри и по друга причина: центровете за данни.

Технологичните магнати, които търсят начини да изградят инфраструктура в подкрепа на бума на изкуствения интелект (AI), все по-често се обръщат към компании като SpaceX, които могат да поставят центрове за данни в космоса, каза Лин. Очаква се космическите центрове за данни да „задвижат“ общия пазар за LEO сектора, добави анализаторът.

„В отговор на нарастващото търсене на изчислителна мощност за изкуствен интелект и енергийни затруднения на Земята, темата за космическите центрове за данни набира скорост“, казва Лин на клиентите си.

Въпреки това според анализатора от Deutsche Bank Едисън Ю има ключови проблеми, които трябва да бъдат решени, за да се разположат ефективно центрове за данни в космоса. Той обаче все пак е „окуражен“ от факта, че компании като Google и OpenAI също търсят начини да го направят.

„Ясно е, че има технически предизвикателства, за да се превърне това в жизнеспособно начинание, но те изглеждат по-скоро инженерни ограничения, отколкото физически“, пише Ю в бележка до клиентите си миналия месец.

Успешното IPO на SpaceX може да увеличи още повече богатството на Мъск. Спорното му заплащане в размер на 1 трлн. долара от компанията му за електромобили Tesla беше одобрено от акционерите в края на миналата година.

Но милиардерът и главен изпълнителен директор се сблъска с някои препятствия. В петък Tesla отчете по-слаби от очакваните доставки за четвъртото тримесечие и за първи път остана зад BYD като най-големия световен продавач на електромобили.

Макар акциите на Tesla да завършиха 2025 г. с ценови ръст от над 11%, те отбелязаха по-слаб резултат от технологичния индекс Nasdaq Composite и широкия S&P 500 за годината. Това е относително слаб ръст в сравнение с увеличението от над 60% и 100%, отбелязан от акциите на Tesla през предходните две години.