Шефът на ООН: Бъдещето на AI не трябва да се решава от няколко милиардери

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова света да запази развитието на изкуствения интелект (AI) отворено за всички, съобщава Politico.

„Бъдещето на изкуствения интелект не може да бъде решено от няколко държави или оставено на капризите на няколко милиардери“, подчерта Гутериш по време на среща на върха относно въздействието на технологията в Ню Делхи, Индия.

Годишната световна среща на върха за изкуствения интелект се провежда за първи път в страна от Глобалния Юг, обхващащ развиващи се икономики в Азия, Африка и Латинска Америка, след предишни подобни срещи във Великобритания, Южна Корея и Франция.

„Изкуственият интелект трябва да принадлежи на всички. Трябва да заменим манията и страха със споделяне на доказателства“, подчерта Гутериш.

Той призова държавите, експертите и индустрията да допринесат за работата на новосъздадения Независим международен научен панел на ООН за изкуствения интелект.

Гутериш изтъкна потенциала на технологията, но предупреди, че изкуственият интелект трябва да бъде „безопасен за всички“. Той каза, че е необходимо да се инвестира и в работна сила, за да се гарантира, че технологията „увеличава човешкия потенциал, а не го замества“.

Дарио Амодей, главен изпълнителен директор на компанията за изкуствен интелект Anthropic, отправи подобно предупреждение по време на речта си.

„Вярваме, че изкуственият интелект ще увеличи значително икономическата стойност, включително в Индия и Глобалния юг, но тъй като се случва толкова бързо, може да доведе до период на смущения“, заяви Амодей.

Междувременно стана ясно, че Индия очаква да привлече над 200 млрд. долара инвестиции, свързани с изкуствен интелект, в рамките на две години. Администрацията на премиера Нарендра Моди е разработила петслойна рамка, включваща приложения, модели на изкуствен интелект, изчислителен капацитет, центрове за данни и мрежова инфраструктура, както и енергия, за да демократизира и внедри технологията в голям мащаб.

В понеделник в Ню Делхи започна Индийската среща на върха за изкуствения интелект. Присъстват повече от дузина държавни глави, включително от Франция и Бразилия, както и някои от най-влиятелните лидери в света на технологиите - от Сам Алтман от OpenAI и Сундар Пичай от Alphabet до Дарио Амодей от Anthropic.