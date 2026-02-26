Mistral AI привлече поредния голям партньор - Accenture

Mistral AI е сключила споразумение с Accenture, което превръща технологичната консултантска група в последния високопрофилен клиент на френския стартъп за изкуствен интелект, който се опитва да разшири мрежата си от партньорства, съобщава Wall Street Journal.

Компаниите заявиха в четвъртък, че Mistral AI ще предостави моделите си на базираната в Дъблин Accenture, за да ги използва да подпомага собствените си клиенти в употребата на изкуствен интелект. Компаниите не разкриха финансовите подробности на няколкогодишното споразумение.

Служителите на Accenture ще имат достъп до продукти като Mistral AI Studio – платформа, която позволява на потребителите да експериментират с моделите, преди да внедрят технологията в дейността си. Софтуерът ще позволи на Accenture да консултира клиентите си как да внедрят изкуствения интелект в мащаб.

За Mistral AI сделката означава, че може да добави Accenture в списъка си с големи клиенти в критичен момент в AI надпреварата. Големите технологични компании се конкурират да сключват партньорства с доставчици на модели, за да оптимизират дейността си и да подобрят услугите за клиентите.

IBM, Cisco Systems, SAP, производителят на автомобили Stellantis и нидерландският гигант в оборудването за чипове ASML Holding са сред високопрофилните компании, които се възползват от моделите на Mistral AI, според сайта на компанията.

Миналата година ASML договори инжектирането на над 1,5 млрд. долара в Mistral AI срещу дял от около 11%, водейки кръг от финансиране, който оцени базирания в Париж стартъп на почти 14 млрд. долара. Mistral AI също така е сключила партньорства с европейски правителства, Сингапур и Мароко.

За Accenture сделката означава, че гигантът в консултантската дейност може да използва новите модели, за да намали повтарящи се задачи, да ускори изпълнението на проекти и да съветва клиентите как да внедрят AI в ежедневните си операции.

През декември Accenture сключи няколкогодишна сделка с Anthropic, за да обучи около 30 хил. от служителите си на чатбота Claude на стартъпа и да помогне на компаниите да преминат от експериментиране с изкуствен интелект до пълното му внедряване.

Главният изпълнителен директор Джули Суит е ревностен защитник на технологията като основен двигател на приходите, активно насърчавайки служителите да се научат да я ползват. Миналата година тя заяви, че компанията вече е обучила голяма част от своите около 780 хил. служители, но предупреди, че онези, които не се справят с изкуствения интелект, ще бъдат освободени.