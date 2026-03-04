OpenAI обмисля договор с НАТО

OpenAI обмисля договор за внедряване на технологията си с изкуствен интелект в „некласифицираните” мрежи на НАТО, заяви във вторник запознат с въпроса източник за Ройтерс, дни след като собственикът на ChatGPT сключи сделка с Пентагона.

The Wall Street Journal първи съобщи, че OpenAI обмисля споразумение с НАТО.

Вестникът посочи, че главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман първоначално е заявил на среща на компанията, че тя планира да внедри технологията във всички класифицирани мрежи на НАТО, но по-късно говорителка на компанията е пояснила пред вестника, че Алтман се е изразил неправилно и че договорът е за „некласифицираните мрежи“ на НАТО.

НАТО, военен алианс с 32 члена, не е отговорил веднага на искането за коментар извън редовното работно време.

OpenAI, която е подкрепяна от Microsoft, Amazon и други, обяви в края на миналата седмица сделка за внедряване на технологията си в класифицираната мрежа на Пентагона, след като американският президент Доналд Тръмп нареди на правителството да преустанови сътрудничеството си с конкурентната компания Anthropic.

Масово наблюдение

Отстраняването на Anthropic последва задънена улица в преговорите с Пентагона за използването на технологията на компанията. Изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодей подчерта, че компанията се противопоставя на използването от Пентагона на нейните AI модели за масово вътрешно наблюдение или за захранване на напълно автономни оръжия.

Пентагонът заяви по-рано, че не проявява интерес към използването на AI за масово наблюдение на американците или за разработване на оръжия, които функционират без човешка намеса, но иска да бъде разрешено всяко законно използване на изкуствен интелект.

В актуализирано изявление в понеделник, след сключването на сделката в петък, OpenAI заяви, че нейните AI системи „няма да бъдат умишлено използвани за вътрешно наблюдение на лица и граждани на САЩ“, добавяйки, че Пентагонът също е потвърдил, че AI услугите няма да бъдат използвани от разузнавателни агенции като Агенцията за национална сигурност.

„Мисля, че това беше пример за сложно, но правилно решение с изключително трудни последици за бранда и много негативен PR за нас в краткосрочен план“, заяви Алтман на среща на компанията във вторник, говорейки за споразумението с Пентагона, според Wall Street Journal.